El ELN libera a dos policías colombianos que permanecían secuestrados desde julio de 2025

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Bogotá, 16 jun (EFE).- Dos policías colombianos que estaban secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde julio de 2025 en el departamento de Arauca (este) fueron liberados este martes por ese grupo armado, confirmó la Defensoría del Pueblo.

Se trata de los uniformados Franki Hoyos y Yordin Pérez que fueron liberados «en desarrollo de una misión humanitaria» acompañada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Iglesia católica, entre otras instituciones, informó la Defensoría del Pueblo en su redes sociales.

«Los dos policías que fueron liberados no estaban cumpliendo una condena, como lo asegura el ELN. Ningún grupo armado puede atribuirse la facultad de juzgar personas, imponer condenas o utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo, negociación o intercambio», precisó la Defensoría.

La liberación había sido anunciada por el grupo armado ilegal el pasado fin de semana y frente a este episodio el director de la Policía colombiana, general William Rincón, manifestó este martes que la operación no puede ser vista como un gesto de buena voluntad, sino como la corrección de un delito que nunca debió ocurrir.

El pasado 6 de mayo el ELN anunció que realizaría un «juicio revolucionario» a los uniformados liberados este martes y contra los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes continúan secuestrados.

Al respecto, la Defensoría indicó que el procedimiento anunciado por el ELN no otorgaba ninguna validez jurídica al «secuestro ni modificaba su carácter ilegal e ilegítimo».

En ese sentido, la entidad instó a ese grupo armado ilegal, considerada la guerrilla más antigua de América, «a que libere a los dos funcionarios de la Fiscalía y a las demás personas que mantiene secuestradas».

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se instaló una mesa de negociación con el ELN que tuvo como sede Cuba y Venezuela, pero fue suspendida por el mandatario ante la poca disposición de la guerrilla para alcanzar un acuerdo, constituyéndose como uno de los mayores fracasos de la política estatal de ‘paz total’. EFE

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