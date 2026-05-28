El embajador de Irán en México convierte a Tijuana en símbolo político de cara al Mundial

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Tijuana (México), 28 mayo (EFE).- El embajador de Irán en México, Albolfazl Pasandideh, convirtió este jueves su visita a Tijuana, para presentar a esta ciudad mexicana como base de operaciones de la selección iraní en el Mundial FIFA de 2026, en un mensaje político dirigido a Estados Unidos con el que acusó a Washington de no garantizar condiciones igualitarias para su equipo ni para sus aficionados.

Durante una conferencia en esta ciudad fronteriza, el diplomático iraní insistió en que EE.UU. ha dificultado el proceso de visados para jugadores, cuerpo técnico y seguidores iraníes, pese a que este país será una de las sedes principales del Mundial de fútbol.

“Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo”, afirmó el embajador al señalar que Irán enfrenta incertidumbre sobre permisos migratorios y movilidad, incluso a pocos días del inicio del torneo.

“No sabemos si nos van a dar la visa o no”, agregó.

Pasandideh sostuvo que el Mundial debería representar “un espacio para la paz y la amistad” y no un escenario condicionado por tensiones políticas.

El delegado de la república islámica también aseguró que la FIFA “ha querido quitar obstáculos”, aunque consideró que el organismo “no ha tenido mucho éxito” para resolver las dificultades que enfrenta la selección iraní con Washington.

En este sentido, el embajador agradeció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por aceptar la instalación del campamento iraní en territorio mexicano y elogió la hospitalidad de la ciudad fronteriza, ubicada a solo unos kilómetros de la ciudad estadounidense de San Diego (California).

“Los amigos reales se conocen en situaciones difíciles”, expresó Pasandideh al citar un proverbio persa.

El funcionario afirmó que antes de su viaje habló con medios iraníes para describir a Tijuana como “una ciudad muy desarrollada y con mucha seguridad”, en un intento por transmitir confianza a la selección y a la comunidad iraní.

El embajador iraní explicó que, durante el torneo, la prioridad de la selección de su país será trasladarse por vía aérea, aunque no descartó recorridos terrestres “si el vecino del norte quiere causar molestias”.

Encuadrada en el grupo G, la selección de Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio, respectivamente, en Los Ángeles (California), mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle (Washington).

El Mundial de Fútbol 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, celebrará su partido inaugural el 11 de junio en la capital mexicana, en el que se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica. EFE

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