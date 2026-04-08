El escándalo de Banco Master salpica a nuevas autoridades brasileñas en año electoral

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São Paulo, 8 abr (EFE).- El escándalo de corrupción vinculado al extinto Banco Master sumó este miércoles un nuevo capítulo con la revelación de millonarios pagos, canalizados a través de empresas, a altas autoridades y políticos brasileños, entre ellos el expresidente Michel Temer, cuando faltan seis meses para las elecciones.

El diario Folha de São Paulo tuvo acceso a documentos del Fisco enviados a una comisión parlamentaria de investigación, que revelan una larga lista de influyentes clientes en la nómina del Banco Master, cuyo dueño, Daniel Vorcaro, está en prisión preventiva desde marzo pasado.

El Master fue liquidado extrajudicialmente en noviembre por el Banco Central de Brasil, en medio de una investigación por un fraude millonario mediante la venta de títulos de crédito falsos.

Sin embargo, las diligencias de la Policía han dejado al descubierto la enorme red de contactos de Vorcaro entre las esferas más poderosas del país, con los que hizo negocios y fiestas, de acuerdo con medios locales.

De un expresidente a exministros de Lula y Bolsonaro

‘Folha de São Paulo’ publicó hoy que el Master y Vorcaro realizó millonarios pagos a diversos bufetes de abogados y empresas asociadas a Temer (2016-2018), así como a los exministros Ricardo Lewandowski, Fabio Wajngarten (exjefe de la Secretaría de Comunicación en el Gobierno de Jair Bolsonaro), Henrique Meirelles y Guido Mantega.

De acuerdo con el periódico, también se identificaron pagos al presidente del partido União Brasil, Antônio Rueda; al exalcalde de Salvador y candidato al Gobierno del estado de Bahía, Antônio Carlos Peixoto Neto, más conocido como ACM Neto; y al gobernador de Paraná, Ratinho Junior.

Los datos obtenidos por ‘Folha de São Paulo’ muestran que, entre 2024 y 2025, el Master pagó 18,5 millones de reales (3,6 millones de dólares / 3,1 millones de euros) a Meirelles, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda con Temer.

Igualmente, desembolsó 14 millones de reales (2,7 millones de dólares) para una consultoría de Mantega, quien fue ministro del área económica en los primeros mandatos del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016).

El Master pagó, además, 10 millones de reales (casi 2 millones de dólares) al bufete de abogados de Temer en 2025 y, desde 2023, otros 6,4 millones de reales (1,2 millones de dólares) a dos firmas de Antônio Rueda, jefe de União Brasil (centroderecha), según ‘Folha’.

Por otro lado, un bufete de la familia de Lewandowski, quien fue juez de la Corte Suprema y ministro de Justicia en la actual administración de Lula, «recibió al menos 6,1 millones de reales (1,2 millones de dólares)» del Master en diversos pagos desde noviembre de 2023.

Meirelles, Temer, Lewandowski y Rueda afirmaron al diario que los pagos obedecen a diversos servicios prestados al Master.

Dos jueces del Supremo bajo presión

Antes de conocerse los nuevos clientes del Master, dos jueces del Supremo ya estaban salpicados por el escándalo: José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, este último conocido internacionalmente por investigar al magnate Elon Musk y al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Toffoli se declaró impedido de juzgar cualquier decisión relacionada con el banco de Vorcaro después de que salieran a la luz una serie de negocios de la familia del juez con personas próximas al banquero vinculados a un complejo hotelero.

En relación a De Moraes, el diario ‘O Globo’ reveló que Vorcaro intercambió mensajes con el magistrado horas antes de su primera detención, en noviembre, según una pericia de la Policía Federal en uno de los celulares del banquero.

Además, el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, recibió 80,2 millones de reales (15,7 millones de dólares al cambio de hoy) como pago de servicios al Master, entre 2024 y 2025, según publicó hoy el portal G1 y confirmó el diario ‘O Estado de S. Paulo’.

En una nota enviada a la prensa, el bufete de Barci de Moraes señaló que «no confirma información incorrecta y filtrada ilícitamente», y recordó que «todos los datos fiscales son confidenciales».

Este mismo miércoles, en una entrevista al portal ICL Notícias, Lula sugirió a Alexandre de Moraes seguir los pasos de Toffoli y apartarse de las votaciones sobre el caso Master en el Supremo. EFE

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