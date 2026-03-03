El escritor portugués Gonçalo M.Tavares gana en España el Premio Formentor de las Letras

Madrid, 3 mar (EFE).- El escritor, dramaturgo y poeta portugués Gonçalo M.Tavares, nacido en Luanda (Angola, 1970), ha ganado en España el Premio Formentor de las Letras 2026, según el fallo del jurado dado a conocer este martes.

El acta del jurado recoge que se ha concedido este premio, dotado con 50.000 euros, a Tavares «por la osadía con la que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad y por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo».

Los miembros del jurado (Elide Pittarello, Gerald Martín, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar) han designado por unanimidad al galardonado con este premio, que está considerado como la antesala del Nobel de Literatura y que ha recaído en los últimos años en autores como Annie Ernaux, Laszlo Krasznahorkai o Hélène Cixous.

Según ha informado la Fundación Formentor, Tavares es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, y es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

Para el jurado, Tavares ha sostenido en los últimos 25 años una obra literaria de «poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación».

Desde su debut en 2001 con ‘Livro dança’, Tavares ha construido una vasta obra traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países.

Entre su extensa producción destacan el ciclo de novelas conocido como ‘El Reino’, que incluye títulos fundamentales como ‘Jerusalén’ y ‘Aprender a rezar en la era técnica’; la serie de ficciones breves ‘El barrio’ y la monumental epopeya ‘Un viaje a la India’.

Su libro más reciente es la obra satírica y distópica titulada ‘O Fim dos Estados Unidos da América’, de 2025.

De formación multidisciplinar, Tavares estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa.

En su faceta de escritor domina, según la crítica, su precisión quirúrgica en el lenguaje y su constante exploración de los límites de la lógica y la razón.

Tavares ha obtenido múltiples galardones, entre ellos el Premio José Saramago (Portugal, 2005); el Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006); el Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008) y el Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009).

También ha sido galardonado con el Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010) por ‘Aprender a rezar en la era de la técnica’; el Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011); el Premio Literario Europeo (2011); el Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017); Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019) y el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021).

En español tiene publicados, entre otros, los siguientes libros: ‘Mateo perdió el empleo’ (2023); la edición integral de ‘El Reino’ (2018); ‘Una niña está perdida en el siglo XX’ (2016); ‘El barrio’ (2015) y ‘Un viaje a la India’ (2014), todos ellos con la editorial Seix Barral. EFE

