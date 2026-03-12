El español Bautista vence al belga Goffin y avanza en República Dominicana Open Cap Cana

Santo Domingo, 12 mar (EFE).- El español Roberto Bautista Agut se impuso por 6-1, 6-4 al belga David Goffin para avanzar a la segunda ronda del República Dominicana Open Copa que se juega en el complejo turístico de Cap Cana, en el este país.

Bautista marcó el ritmo del partido desde el primer peloteo para quedarse con un set inicial de manera holgada.

Sin embargo, el belga plantó resistencia en el segundo parcial, aunque al final el ibérico volvió a tomar el control para sellar con un 6-4 su pase a la segunda ronda, donde enfrentará al segundo sembrado Valentin Royer, de Francia, destacaron los organizadores este jueves en una nota.

En otro resultado de la jornada, el dominicano Nick Hardt batalló en un primer set contra el argentino Mariano Navone, tomando ese parcial por 7-6 (3) tras más de una hora en cancha.

No obstante, molestias físicas aquejaron al local que no pudo sostener el ritmo de juego, cediendo las dos mangas siguientes por 6-2, 6-2, en un partido que se extendió por dos horas y 41 minutos.

Asimismo, el japonés Shintaro Mochizuki también avanzó a la ronda de 16 dando cuentas del colombiano Nicolás Mejía por 6-2, 6-2. En otro partido, el francés Luca Van Assche se impuso al australiano Tristan Schoolkate por 6-3, 6-3.

En los dobles, el chileno Tomás Barrios y el argentino Román Burruchaga se hicieron cargo de la cuarta dupla favorita del torneo, el belga Sander Gille y el holandés Sem Verbeek por 6-4, 6-7(8), 10-0, mientras que Romain Arneodo, de Mónaco, y Marcelo Demoliner, de Brasil, pasaron a cuartos de final al vencer 7-5, 6-3 a los neozelandeses Finn Reynolds y James Watt.

El polaco Hubert Hurkacz, exnúmero seis del mundo y una de las principales atracciones del República Dominicana Open Copa Cap Cana 2026 enfrentará al italiano Mattia Bellucci.

Hurkacz, que recibió un avance libre (bye) en primera ronda por su condición de cuarto favorito del ATP Challenger más grande de América Latina, es poseedor de ocho títulos ATP, incluyendo los Masters 1000 de Miami, en 2021, y Shanghai, en 2023.

También saltará a cancha el primer preclasificado, el serbio Miomir Kecmanovic, que tendrá como rival al estadounidense Mackenzie McDonald, quien tuvo que emplearse a fondo para imponerse sobre el español Martín Landaluce en dos horas y 20 minutos de partido con score final de 3-6, 6-2, 7-5.EFE

