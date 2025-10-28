El español crece 30 millones de hablantes en un año y supera los 635 millones en el mundo

Madrid, 28 oct (EFE).- Los hablantes de español han crecido 30 millones en 2025, un 5 % más que el año anterior, hasta alcanzar 635 millones de hablantes potenciales en el mundo, según el Anuario del Instituto Cervantes, que también revela que los estudiantes de esta lengua podrían llegar a 100 millones antes de fin de siglo.

Según la última edición de ‘El español en el mundo 2025’, presentada este martes, la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera, por primera vez, los 500 millones de hablantes y llega a los 520 millones, pasando a ser la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino mandarín y del hindi.

A esta cifra se suman 92 millones de usuarios con competencias limitadas y los más de 24 millones de aprendices de lengua española.

En su presentación, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó la presencia digital del español, que es ya la segunda lengua después del inglés.

Además subrayó como novedades del Anuario que el español no es solo un vocabulario: «Es una comunidad de valores y de fuerza internacional en las relaciones diplomáticas», con un destacado papel en la ONU, la UE, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Africana.

Población hispanohablante: máximos entre 2050 y 2070

En los países hispanohablantes residen actualmente cerca de 460 millones de hablantes con dominio nativo de español, y 25 millones con competencia limitada. Se estima que la población hispanohablante nativa alcanzará su máximo entre los años 2050 y 2070.

El español como lengua migratoria

Uno de cada diez hablantes de español nativos reside en países no hispanohablantes, dato que apunta a su relevancia como lengua migratoria.

Y es que fuera de los países hispánicos hay más de 127 millones de hablantes potenciales de español.

La Unión Europea en su conjunto es lugar de residencia para más de 45 millones de hispanohablantes, al margen de los residentes en España.

El porcentaje total de crecimiento de hablantes con dominio nativo desde 2012 es del 22 %; la evolución demográfica natural se ha ido ralentizando al tiempo que ha aumentado la emigración hacia y entre los países hispanohablantes.

Mientras, el grupo de hablantes con competencias o habilidades limitadas ha crecido desde 2012 un 79 %, impulsado por la enseñanza del español en los sistemas educativos de varios países de Europa, Estados Unidos y Brasil.

En su estimación más conservadora, uno de cada tres podría ser hablante de español con dominio limitado en países no hispanohablantes.

Cien millones de estudiantes antes de fin de siglo

El número de aprendices de español entre 2024 y 2025 ha crecido un 1,5 %.

El ritmo de crecimiento mantenido podría conducir a 100 millones de estudiantes antes de que termine el siglo si el nivel de institucionalización de la enseñanza es el adecuado.

El porcentaje total de crecimiento de los aprendices de lengua española desde 2012 es del 36 % debido a la institucionalización del español como lengua extranjera y su creciente presencia en espacios educativos y sociales.

Los territorios que aportan mayores cantidades al conjunto de aprendices de español son Estados Unidos, Brasil y varios países de la Unión Europea.

El español en las relaciones internacionales

La combinación de las lenguas españolas e inglesa es la más prometedora con vistas a la comunicación internacional, tanto por el peso conjunto de sus comunidades nativas (alrededor de 1.000 millones de hablantes) como por el número de países en los que una u otra es oficial (más de 75) y por el prestigio de las culturas y los conocimientos a los que sirven su expresión.

Según el Anuario, la declaración del inglés como idioma oficial de Estados Unidos no tiene por qué afectar a la cotidianidad de la vida colectiva e individual estadounidense, pero sí puede ir en detrimento de derechos sociales y lingüísticos alcanzados, heredados o adquiridos por la población hispana.

El porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, si bien a gran distancia del número de páginas en inglés.

El Anuario es desde 1998 la principal publicación del Cervantes sobre la lengua y la cultura en español en el ámbito internacional, y obra de referencia para investigadores, filólogos, hispanistas y profesores de español. EFE

