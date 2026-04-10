El español López garantiza que México no menosprecia a Islas Vírgenes

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Zacatecas (México), 9 abr (EFE).- El español Pedro López, entrenador de la selección femenina de México, negó este jueves que sus pupilas estén relajadas de cara al partido de eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil 2027, este viernes contra Islas Vírgenes de Estados Unidos.

«No veo un equipo relajado. Al contrario, mi equipo respeta a cada uno de los rivales. Tenemos que plantear así el partido, con el máximo respeto porque estamos ante una oportunidad única, porque hace dos ediciones que no se va a Copa del Mundo», afirmó.

Islas Vírgenes visitará a México en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

La selección mexicana ocupa el segundo lugar del Grupo A con 6 puntos en 2 partidos y una diferencia de 21 goles, pero con 3 puntos menos que Puerto Rico, que tiene un saldo de 26 tantos.

«En el caso de que consigamos una buena diferencia de goles, eso nos dará ventaja ante Puerto Rico. De ahí el reto de este partido ante Islas Vírgenes, es una oportunidad única para dar ese paso que nos deje al frente del grupo», explicó.

Alexia Delgado coincidió con su seleccionador y descartó que en el equipo exista presión.

«Más que presión lo vemos como una ilusión. México no ha estado en los dos últimos mundiales, por eso hoy nosotras vemos este clasificatorio como una oportunidad de cambiar esa historia y regresar a una Copa del Mundo», dijo Delgado.

La centrocampista destacó la calidad del plantel que ha conformado Pedro López para encarar esta eliminatoria.

«Hoy tenemos una buena combinación de juventud y experiencia. Sabemos de la importancia de ganar por una importante diferencia, tenemos mucha ambición; contamos con un grupo muy fuerte y unido que ha demostrado de lo que es capaz», concluyó la jugadora.

Luego de enfrentar a Islas Vírgenes, México recibirá a Puerto Rico el próximo 18 de abril. EFE

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