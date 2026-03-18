El estadio Azteca de México se convertirá en hostal turístico previo al Mundial

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El legendario estadio Azteca, donde el 11 de junio se iniciará el Mundial de Norteamérica 2026, se convertirá por una noche en un alojamiento de Airbnb para recibir a cuatro aficionados ansiosos de conocer el coloso, anunció este martes la plataforma turística.

Y el anfitrión designado para recibir a los cuatro huéspedes, que serán designados en un sorteo, es la máxima estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, ganador de cinco Pichichi, la corona de máximo goleador de la liga española.

El portal de la plataforma de alojamientos promueve «Duerme en el Coloso de Santa Úrsula», como conocen los mexicanos al estadio localizado en un sector del mismo nombre.

Para poder participar en este particular sorteo, el 23 de marzo se abren las reservas que no tienen costo alguno. La fecha para alojarse es del 4 al 5 de abril.

Prometen además entradas para regresar al partido inaugural del Mundial 2026, en el que México recibirá a Sudáfrica.

Según la dinámica, serán cuatro personas las que podrán disfrutar de una noche en el estadio.

«Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha», promueve.

El anuncio está acompañado de vistas del estadio, tanto de la cancha como de instalaciones donde se observa una sala de estar con una televisión de muro a muro y una habitación de estilo minimalista.

«Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio», dice Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok.

A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano.

El Azteca, sometido a una profunda renovación a marchas forzadas para su tercer Mundial, tras albergar los de 1970 y 1986, será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro amistoso entre México y Portugal.

sem/ma