El estruendo que despertó a los venezolanos y que terminó siendo un ataque de EE.UU.

3 minutos

Caracas, 3 ene (EFE).- Un estruendo despertó a los venezolanos en Caracas alrededor de las dos de la madrugada de este sábado, quienes rápidamente empezaron a conjeturar si se trataba de un terremoto, un accidente de tránsito o de lo que finalmente fue: un bombardeo de Estados Unidos en varias partes del país sudamericano.

El alcance del hecho trascendió el territorio venezolano, ya que migrantes de este país —muchos de ellos forzados a abandonar su país por la crisis humanitaria— también se despertaron, esta vez por las llamadas de familiares y amigos que informaban sobre los bombardeos y el ruido del sobrevuelo de aeronaves en Caracas.

Una persona consultada por EFE, quien pidió no ser identificada, dijo que se despertó por un zumbido y segundos después oyó una primera explosión, que produjo vibraciones en la ventana de su habitación.

«Conozco el sonido de aviones de combate por los ensayos que suelen hacer para los desfiles militares, pero no había sentido una explosión así nunca. Entonces pensé ‘ahora sí, llegaron'», dijo en referencia al ingreso aeronaves de Estados Unidos a Venezuela.

Otra fuente consultada por EFE contó que, alrededor de la 1:45 hora local (5:45 GMT), estaba viendo una serie cuando también sintió una vibración en la ventana de su cuarto, pero pensó que se trataba de un accidente de tránsito.

«Segundos después escuché sonidos de aviones y diferentes explosiones», afirmó la persona, quien también pidió condición de anonimato.

«La ansiedad fue tan grande que me provocó sudoración y me tuve que bañar en la madrugada», agregó.

Al menos cinco explosiones se oyeron en Caracas, aunque algunos afirman haber escuchado una veintena, lo que condujo a los venezolanos a salir de sus casas a registrar con fotos y videos lo que veían en sus alrededores. Hay quienes dijeron percibir un olor a pólvora en el aire.

Los canales de televisión no informaron inmediatamente sobre el hecho, por lo que los usuarios recurrieron al tradicional medio de información en redes sociales, donde se compartían videos y fotos viralizadas de presuntas aeronaves sobrevolando Caracas, así como de incendios y columnas de humos supuestamente provocadas por los bombardeos.

Venezuela confirmó el ataque en Caracas y en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, todos al norte del país, y declaró por primera vez en la historia un estado conmoción exterior para proteger el territorio nacional y pasar «de inmediato a la lucha armada», tal y como prometió Maduro, a quien Estados Unidos aseguró haber capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, exigió una prueba de vida de Maduro y de Flores, algo que también hizo el fiscal general, Tarek William Saab, quien responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por lo que le pueda suceder al líder chavista.

Venezuela se mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, con una Caracas en donde los negocios se mantienen en su mayoría cerrados, con poco tránsito de personas y automóviles, incluyendo la ausencia de actividad del transporte público, mientras Estados Unidos asegura que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York.EFE

ven/jlp