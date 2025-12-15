El estudio del artista Joseph Cornell vuelve a la vida encajonado en una galería de París

Pol Lloberas Cardona

París, 15 dic (EFE).- Una recreación del estudio del artista estadounidense Joseph Cornell (1903-1972), ideada por el cineasta norteamericano Wes Anderson, se inaugura este lunes en la galería Gagosian de París, un pequeño espacio con escaparates a pie de calle, bajo el título ‘The House on Utopia Parkway’.

Cornell es considerado uno de los pioneros y mayores exponentes del llamado ‘assemblage’ o ensamblaje artístico, un método creativo basado en la mezcolanza de objetos tridimensionales de forma similar al ‘collage’.

El comisario de la exposición, Jasper Sharp, explicó a EFE que «partes de su legendario y maravilloso estudio», que se hallaba en la calle Utopia Parkway de Queens (Nueva York), «se ha recreado junto al director Wes Anderson en París, una ciudad que nunca visitó, pero con la que soñó toda su vida».

El sueño persistente de Cornell de visitar la capital francesa fue truncado en su juventud por la repentina muerte de su padre, que le obligó a proveer a su familia y cuidar de su hermano con parálisis cerebral.

Fue precisamente esta situación de dependencia la que le llevó a confeccionar para su hermano cajas y juegos con un incipiente componente artístico, que rápidamente se multiplicaron en número y requirieron de más y más espacio.

Finalmente, el artista decidió atesorar estas obras en su sótano, que medio siglo más tarde ha sido reconstruido y encajado, como una de sus cajas repletas de arte, en una pequeña sala con escaparates a la calle, a la vista del París que jamás pudo visitar.

La exposición cuenta con una veintena de las obras de Cornell, que han sido prestadas por coleccionistas de todo el mundo, y que en algunos casos pueden ser compradas: entre ellas ciertos objetos, ‘collages’ y algunas de sus famosas cajas.

La visión de un director

Aunque la recreación fue un trabajo conjunto de Sharp y Anderson, la visión del director estadounidense, célebre por películas como ‘El Gran Hotel Budapest’ o ‘Fantástico Sr. Fox’, permitió convertir los cuatro grandes ventanales de la galería en instantáneas extremadamente fidedignas a las que se tomaran en el estudio de Cornell poco antes de su desmantelamiento, hace más de cincuenta años.

«Como el museísta aburrido que soy, me fijé en este espacio y pensé en sus siete paredes, pero Wes inmediatamente me dijo ‘No, no, no: tenemos cuatro ventanas, así que lo que tenemos son cuatro planos», contó Sharp en el acto de presentación del espacio.

El comisario destacó además la involucración de Anderson hasta el más mínimo detalle, que ejemplificó al asegurar que el director incluso «se pasó a las diez de la noche con su bicicleta» el día anterior a la apertura «para comprobar que la iluminación estuviera bien».

«Fue idea suya presentar las obras en una recreación del estudio. Ha sido instrumental en todo el proceso; hemos estudiado todas las fotografías, hemos leído testimonios de primera mano de gente que lo visitó, y muchos de los colaboradores de sus películas se ha involucrado en crear lo que, esencialmente, es un set de película», aseguró.

Las instantáneas congeladas en el tiempo y traídas a la vida son, en este sentido, una recreación fiel en espíritu, pero no «exactamente idénticas», algo que «nunca pretendieron» por las diferencias estructurales entre la galería y el estudio original.

La exposición, que sus creadores esperan que los transeúntes encuentren de manera más «accidental» que buscada, será visible en la galería de la calle Castiglione, número 9, desde este lunes hasta el 14 de marzo de 2026.EFE

