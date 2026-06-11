El euro baja tras las declaraciones de Lagarde y las tensiones en Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 11 jun (EFE).- El euro bajó este jueves después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, explicara la decisión de subir los tipos de interés de forma de moderada y de que EE.UU. e Irán reanudaran sus ataques mutuos.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1516 dólares, frente a los 1,1555 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1537 dólares.

La entidad subió este jueves los tipos de interés de los depósitos de los bancos en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25 %, porque la inflación va a subir más debido a la guerra en Irán pero no se compromete respecto a sus próximas decisiones, que dependerán de los datos económicos.

El BCE se ha comprometido a fijar los tipos de interés de manera que asegure que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo pese a que el crecimiento se debilite.

Los mercados descuentan que el BCE subirá este año los tipos de interés, al menos, dos veces más, pero el euro no ha logrado apreciarse.

Los nuevos ataques entre EE.UU. e Irán han incrementado la demanda de dólares, como moneda refugio.

Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio «han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego» y aseguró que vuelve a cerrar completamente el paso a través del estrecho de Ormuz.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1516 y 1,1555 dólares. EFE

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