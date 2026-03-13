El euro cae por debajo de 1,15 dólares presionado por la crisis energética

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 13 mar (EFE).- El euro cayó este viernes por debajo de 1,15 dólares, el mínimo desde hace siete meses, presionado por la crisis energética con el precio del barril de petróleo brent a unos 100 dólares después de que Estados Unidos permitiera a otros países comprar crudo ruso, mientras la inflación persiste en EEUU.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1438 dólares, frente a los 1,1522 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1476 dólares.

La persistente inflación en EEUU y la subida de los precios del petróleo lleva a pensar que la Reserva Federal (Fed) mantendrá los tipos de interés en un nivel elevado.

La inflación subió en EE.UU. en enero un 0,3 % respecto al mes anterior y un 2,8 % la interanual, y la economía estadounidense se debilitó en el cuarto trimestre de 2025 más de lo previsto.

Además, los pedidos de bienes duraderos se estancaron en EE.UU. en enero respecto al mes anterior.

El euro cayó por debajo de 1,15 dólares, por primera vez desde noviembre de 2025, ante la aversión al riesgo el décimo día de negociación desde el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, conflicto del que no se atisba una solución.

El euro llegó a caer hasta el nivel de 1,1430 dólares, el más bajo desde hace siete meses, debido a la preocupación por el debilitamiento de la economía de la zona del euro tras el encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

La moneda única se pagó a 1,18 dólares el 27 de febrero antes de que Israel y EEUU atacaran a Irán.

El euro se depreció hasta 1,1451 dólares durante la Guerra de los Doce días en Irán en junio del año pasado.

La economía de la zona del euro se podría ver afectada porque la región es importadora neta de petróleo, mientras que Estados Unidos es exportador neto y cuando sube el precio del crudo ingresa más en su balanza comercial.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1433 y 1,1528 dólares. EFE

aia/agf