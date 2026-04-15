El euro se mantiene estable frente al dólar ante negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Berlín, 15 abr (EFE).- El euro se cambiaba este miércoles ligeramente por debajo de los 1,18 dólares que superó la víspera, en una jornada en la que el petróleo brent volvió a repuntar, ante la incertidumbre sobre las negociaciones entre Irán y EE.UU., de las que se espera que se reanuden en los próximos días.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1797 dólares, por debajo de los 1,1807 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1780 dólares, por debajo de los 1,1793 dólares del martes.

Tras superar ayer por primera vez desde el inicio de la ofensiva sobre Irán la marca de los 1,18 dólares, la moneda única acusó este jueves de nuevo la subida del precio del crudo, que favorece al billete verde, divisa empleada para pagar los barriles.

Tras el fracaso de las conversaciones de paz en Islamabad el pasado fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que las negociaciones podrían ser retomadas en los próximos días, al mismo tiempo que ha indicado que no desea alargar la tregua que expira la semana que viene.

Este miércoles trascendió que la inflación en Francia subió hasta el 1,7 % en marzo en términos interanuales, ocho décimas más que en febrero, a causa de la escalada de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, el día también trajo datos positivos, como el de la producción industrial en la eurozona, que según las primeras estimaciones de Eurostat repuntó un 0,4 % en febrero, aunque la instantánea refleja aún el escenario anterior a la guerra. EFE

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