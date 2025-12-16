El ex máximo responsable de la medicina tradicional china será juzgado por corrupción

2 minutos

Pekín, 16 dic (EFE).- El exdirector de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China Yu Wenming será juzgado por delitos de aceptación de sobornos y abuso de poder después de ser investigado por la Comisión Nacional de Supervisión (NCS), la agencia anticorrupción del país asiático.

Yu, de 62 años, y quien ocupó el cargo entre 2018 y 2023, era objeto de investigación desde junio pasado por sospechas de corrupción y una vez finalizada la pesquisa ha sido entregado a las autoridades, informó este martes la NCS.

Según esta agencia, Yu aceptó invitaciones a banquetes «que podían afectar al justo ejercicio de una responsabilidad pública», aceptó regalos y dinero en efectivo, y abusó de su cargo para lograr beneficios para sus parientes.

La NCS también le acusa de haber convertido «recursos públicos en herramientas para su propio beneficio», de reunir riqueza por medios ilícitos y de aceptar cuantiosos sobornos a cambio de la concesión de licencias para el registro de medicamentos.

El exfuncionario, que ahora dirigía la Asociación de Medicina Tradicional de China, fue durante sus años en la administración el principal responsable de promover el uso de esta disciplina sanitaria, en línea con la política que el Gobierno ha fomentado en los últimos años para promover su aplicación y desarrollo.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi volvió a pedir en enero pasado «ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción», que calificó como «la mayor amenaza» para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la ejemplaridad y la disciplina interna, aunque algunos expertos consideran que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE

lcl/vec/ah