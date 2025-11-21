El exilio español en México, «memoria viva» después de 50 años de la muerte de Franco

Diego Estrada

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La llama de los 25.000 españoles exiliados en México huyendo del régimen de Francisco Franco permanece encendida y se reivindica como «memoria viva» en la historia mexicana reciente, en el 50 aniversario de la muerte del dictador en 1975.

«En México el exilio es algo que está muy vivo. El legado de los exiliados en distintas áreas de la vida mexicana está muy presente», subrayó a EFE el presidente del Ateneo Español en México, Juan Luis Bonilla.

Pese al paso del tiempo, el exilio español permanece como «memoria viva» gracias a la labor de instituciones como el Ateneo, fundado en 1949 por españoles que llegaron al país latinoamericano tras el final de la II República y el paso a una dictadura que duró 36 años.

De hecho, el 50 aniversario de la muerte de Franco es una fecha que «no hay que olvidar» de la historia reciente pero «dolorosa» de España.

«Nosotros somos la tercera generación del exilio (…) Esta efeméride nos permite reflexionar y decir ‘esto sucedió y que no vuelva a pasar», destacó Bonilla.

En pleno 2025, los descendientes recuerdan que el fallecimiento del dictador abrió la «esperanza de volver» a muchos exiliados a una España que «ya no reconocían» y a la que le había pasado «muchas cosas» durante ese tiempo de marcha forzada.

Para ellos, es una fecha cargada de simbolismo: espués de medio siglo, «todavía recuerdan lo que estaban haciendo y cómo se enteraron» de la noticia.

Sin embargo, otros no pudieron regresar nunca más a su país, y se quedaron a las puertas de contemplar una España distinta de la que tuvieron que huir, perseguidos por sus ideas políticas y por temor a las represalias del régimen franquista.

Es el caso del abuelo del presidente del Ateneo, quien dijo que no volvería a España hasta que Franco muriese, algo que no pudo hacer porque falleció en México en 1974, un año antes de que esto sucediera.

«Es un gran dolor (…) Si hubiera vivido un año más, el gusto que se hubiera llevado. Es gente que estaba esperando ese momento», lamentó.

A su juicio, esa historia compartida ayudó a forjar un vínculo «muy cercano» entre las sociedades de ambos países, pese a las «cambiantes» relaciones entre los dos gobiernos.

Una acogida «positiva y valiosa» para el país

Rodeado de imágenes de exiliados ilustres en México, como el cineasta Luis Buñuel, Bonilla recordó la «dureza» de una experiencia que marcó a muchos, que encontraron en México un lugar en el que «empezar una nueva vida que no fue nada sencilla».

La acogida del Gobierno mexicano de la época, presidido por Lázaro Cárdenas, fue «positiva» y al país llegaron españoles de «muchos oficios», tanto de «alto nivel», como intelectuales, maestros o rectores de universidad, pero también «gente de a pie que aportó mucho».

Según datos del Gobierno de México, el país acogió a unos 25.000 españoles exiliados, el primero que más refugiados recibió fuera de Europa, solo superado por Francia.

El primer contingente masivo, de unos 1.600 españoles, llegó hace más de 85 años, el 13 de junio de 1939, al estado mexicano de Veracruz (este), a bordo del buque Sinaia. EFE

