El exmarido y representante de Kelly Clarkson, muere a los 48 años víctima de cáncer

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Brandon Blackstock, representante de talentos y exmarido de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años víctima de cáncer, según la revista People.

«Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock», declaró un representante de la familia a la publicación estadounidense en un comunicado.

En el escrito se detalló que Blackstock había luchado contra el cáncer durante más de tres años y que murió «en paz» y «rodeado de su familia».

Un día antes, Clarkson anunció en Instagram que tenía que posponer su residencia en Las Vegas debido a los problemas de salud por los que atravesaba su expareja, quien en su momento también fue su representante, con la intención de poder pasar más tiempo con sus hijos.

«El año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos», escribió la intérprete de ‘Since U Been Gone’.

Clarkson y Blackstock se casaron en 2013 y permanecieron juntos hasta 2020, año en que la cantante pidió el divorcio. Finalmente la separación oficial se dio dos años más tarde.

Además de representar a Clarkson, Blackstock trabajó con artistas como Blake Shelton, Carly Pearce o Emily Ann Roberts. EFE

mrl/jrg

