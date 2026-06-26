El exsenador Rodrigo Lara es designado como ministro del Interior por De la Espriella

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Bogotá, 26 jun (EFE).- El exsenador colombiano Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue designado este viernes como ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que es el primer nombramiento del gabinete del próximo gobierno.

«El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos», dijo De la Espriella sobre Lara en su cuenta de X. EFE

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