El exsenador Rodrigo Lara es designado como ministro del Interior por De la Espriella

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Bogotá, 26 jun (EFE).- El exsenador colombiano Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue designado este viernes como ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que es el primer nombramiento del gabinete del próximo gobierno.

«El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos», dijo De la Espriella sobre Lara en su cuenta de X.

El presidente electo publicó un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve a tres tigres, animal con el que se identifica y es reconocido por sus seguidores, y unas fotografías de Lara cuando era niño para presentarlo como su nuevo ministro.

De la Espriella describió a Lara como un «zar anticorrupción» y aseguró que, bajo su mandato, no habrá más uso indebido del poder.

«Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción», escribió De la Espriella para presentar al exsenador.

Además, el ultraderechista dio la bienvenida a «la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales».

El asesinato de su padre, una marca en su vida

El padre del designado jefe de la cartera del Interior fue asesinado el 30 de abril de 1984 por sicarios que se movilizaban en una motocicleta y que le dispararon en una avenida de Bogotá cuando se desplazaba en su vehículo oficial de ministro de Justicia del entonces presidente Belisario Betancur.

El asesinato de Lara Bonilla llevó a Betancur a aprobar la ley de extradición de colombianos y tres años después Carlos Lehder, antiguo líder del Cartel de Medellín, fue el primer capo de las drogas en ser entregado a la justicia estadounidense.

El ministro del Interior designado es un abogado de 51 años que fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por el partido de derechas Cambio Radical.

Lara Restrepo también fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre 2006 y 2007, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

Igualmente fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023 por el movimiento ‘LARA’ y ocupó el cuarto lugar con apenas 69.639 votos. EFE

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