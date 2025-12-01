El famoso inversor Michael Burry advierte sobre la valoración y dilución de Tesla

Washington, 1 dic (EFE).- El famoso inversor estadounidense Michael Burry considera que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla están «sobrevaluadas de forma ridícula» y advirtió de que el paquete de compensación de su consejero delegado, Elon Musk, aumentará la dilución de la compañía.

Burry fue uno de los primeros inversores que anticipó la crisis financiera de 2008 por la amenaza de las hipotecas de alto riesgo y fue inmortalizado en la novela ‘La gran apuesta’, de Michael Lewis, que posteriormente fue llevada a la gran pantalla en una película con el mismo título.

Burry también ha sido desde hace años un duro crítico de Tesla y Elon Musk y hasta 2021 apostó contra el aumento del valor de las acciones del fabricante.

En un artículo en su blog, el famoso inversor criticó lo que considera que es la ‘burbuja’ de las inversiones en inteligencia artificial y más específicamente la dilución de valor para los accionistas que provoca la compensación basada en acciones como la de Musk.

Según Burry, los accionistas tienden a ignorar este tipo de compensación, lo que considera un grave error porque diluye la participación de los inversores al transferir una parte significativa del valor creado a empleados y directivos a través de la emisión de nuevas acciones.

En el caso de Tesla, Burry situó la dilución de Tesla en el 3,6 % al año y la compara con otras empresas, como Amazon, que tiene un 1,3 %.

«Las recientes noticias del paquete de un billón de dólares de Elon Musk suponen que la dilución continuará con seguridad. La capitalización de mercado de Tesla está sobrevaluada de forma ridícula hoy en día y lo ha sido desde hace tiempo», dijo.

Burry también criticó que Musk ha pasado de vender Tesla como una empresa de robots e inteligencia artificial cuando la competencia aumentó en el segmento de los automóviles eléctricos. EFE

