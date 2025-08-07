El FBI intentará localizar a los legisladores demócratas que salieron de Texas

2 minutos

Washington, 7 ago (EFE).- El FBI se aliará con las fuerzas de orden público en Texas para «ubicar» a los legisladores demócratas que salieron del estado en un intento por boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral que beneficiaría al Partido Republicano estadounidense.

Así lo detalló en un comunicado el senador republicano John Cornyn, quien hizo la petición de apoyo a la agencia de seguridad a inicios de esta semana.

«Agradezco al presidente (Donald) Trump y al director (del FBI, Kash) Patel por respaldar y actuar rápidamente ante mi llamamiento para que el gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas», indicó Cornyn en el escrito.

El senador no especificó la manera en la que el FBI colaborará con los agentes texanos y la agencia no ha corroborado de manera independiente esta información.

El Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores, pero estas no tienen validez fuera del estado y los congresistas se encuentran en Nueva York e Illinois, gobernados por demócratas que ya han prometido «proteger» a los más de 50 congresistas.

Los políticos abandonaron el estado el pasado domingo con el objetivo de boicotear una propuesta de redibujo del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

La iniciativa, promovida por el presidente Donald Trump, es inusual ya que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral (cada diez años) y beneficia al partido en el poder.

El nuevo mapa podría otorgar cinco bancadas más a los republicanos en la Cámara de Representantes nacional y, de esta manera, el partido podría pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden a Texas, frente a los 25 que tiene actualmente. EFE

aaca/ygg/psh