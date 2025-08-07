The Swiss voice in the world since 1935

El FBI intentará localizar a los legisladores demócratas que salieron de Texas

(Actualiza con declaraciones del FBI a EFE)

Washington, 7 ago (EFE).- El FBI se aliará con las fuerzas de orden público en Texas para «ubicar» a los legisladores demócratas que salieron del estado en un intento por boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral que beneficiaría al Partido Republicano.

Así lo detalló en un comunicado el senador republicano John Cornyn, quien hizo el pedido de apoyo a la agencia a inicios de esta semana.

«Agradezco al presidente Trump y al director (del FBI, Kash) Patel por respaldar y actuar rápidamente ante mi llamado para que el gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas», indicó Cornyn en el escrito.

El senador no especificó la manera en la que el FBI colaborará con los agentes tejanos y la agencia se negó a comentar al respecto tras ser consultada por EFE.

El Gobierno de Texas emitió órdenes de arresto contra los legisladores, pero estas no tienen validez fuera del estado y los congresistas se encuentran en Nueva York e Illinois, gobernados por demócratas que ya han prometido «proteger» a los más de 50 congresistas.

Los políticos abandonaron el estado el pasado domingo con el objetivo de boicotear una propuesta de redibujo del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

La iniciativa, promovida por el presidente Donald Trump es inusual ya que se da fuera del plazo habitual de reconfiguración electoral (cada 10 años) y beneficia al partido en el poder.

El nuevo mapa otorgaría cinco más escaños a los republicanos en la Cámara de Representantes nacional y, de esta manera, el partido podría pasar a controlar 30 de los 38 que le corresponden a Texas, frente a los 25 que ostentan actualmente. EFE

