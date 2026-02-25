El Festival de Flamenco de Nueva York inicia su 25ª edición con la cantaora Rocío Márquez

Nueva York, 25 feb (EFE).- La cantaora Rocío Márquez inaugurará este miércoles con temas de su disco ‘Himno vertical’ la 25.ª edición del Festival de Flamenco de Nueva York, una cita flamenca a la que acudirán más de 180 artistas.

La onubense dará el pistoletazo de salida al festival en la Universidad pública de Nueva York (CUNY) acompañada del guitarrista jienense Pedro Rojas-Ógaya, con quien interpretará las canciones de su álbum conjunto ‘Himno vertical’, un réquiem sobre el duelo y la autoría.

Homenajes a grandes nombres del género

El festival, que se prolongará hasta el 15 de marzo, homenajeará a la bailaora La Argentinita y al poeta Federico García Lorca en un espectáculo que supondrá el debut en Nueva York de Ángeles Toledano, una de las voces más singulares del panorama del flamenco contemporáneo, según la propia organización.

Así, Toledano presentará el 7 de marzo ‘En concierto’ en el centro cultural Roulette, en Brooklyn, donde junto al guitarrista Benito Bernal celebrará el legado de Lorca y La Argentinita interpretando algunas de sus ‘Canciones Populares’, un proyecto elaborado por el granadino y la bailaora en 1931.

El festival también recordará a La Argentinita el 28 de febrero con una conferencia-concierto en la Biblioteca Pública de Nueva York para las Artes Escénicas, en el Upper West Side, donde actuarán invitados como Rocío Márquez, Rafael Estévez o Irene Morales.

La Argentinita no será la única homenajeada en esta edición del festival, que el 7 de marzo celebrará el legado de Lola Flores con un espectáculo que tenderá puentes entre el jazz y el flamenco en el Bronx Music Hall.

‘Tributo a Lola Flores’ recordará a ‘La Faraona’ y su paso por teatros y clubes nocturnos de Nueva York, donde desafió las categorías convencionales de cante y baile y se ganó los elogios de ‘The New York Times’, resalta un comunicado del festival.

En este evento se subirán al escenario el baterista, compositor y director Bobby Sanabria, líder de Ascensión Band, además de la cantaora Mara Rey, que debuta como solista en la Gran Manzana, y la cantante Jennifer Jade.

Actuaciones en más de veinte escenarios

El 14 de marzo será el turno de Manuel de Falla, pues la banda neoyorquina Manhattan Wind Ensemble se adentrará en el arte del compositor gaditano desde una mirada contemporánea y reinterpretará su obra para viento y percusión en la sala de conciertos Centennial Memorial Temple, en Manhattan.

Ese mismo día, en el teatro Town Hall, se rendirá homenaje a Sabicas, que se exilió en los años 40 a Nueva York, donde dio el primer concierto solista de guitarra flamenca de la historia.

En su tributo se reúnen los guitarristas Gerardo Núñez, Antonio Rey y Álvaro Martinete, acompañados de la bailaora Olga Pericet, quien evocará sobre el escenario a Carmen Amaya, pareja artística de Sabicas, interpretando ‘Embrujo del Fandango’, ‘Soleá’ y otras de sus piezas más icónicas.

El Festival de Flamenco traerá además a otros artistas como Sara Baras, Raquel Heredia, la Tremendita, Jon Amaya, Andrés Marín o Dani de Morón, y ocupará veinte recintos neoyorquinos, entre ellos teatros, museos como el Guggenheim o el Met, centros culturales, bibliotecas y universidades.

Además, también se trasladará a otras ciudades estadounidenses como Miami, Tampa, Chicago y Boston.

El festival cumple así 25 años en los que ha celebrado a la ciudad como un «puente eterno donde el duende» se mezcla con la metrópoli, un lugar que inspira a los artistas flamencos y además los recibe cada año, según destaca la organización del evento.

Se espera que este año acudan unas 29.000 personas a esta cita. EFE

