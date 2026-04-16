El festival de Tribeca estrena lo nuevo de Wagner Moura, Yalitza Aparicio y Edgar Ramírez

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Nueva York, 16 abr (EFE).- El festival de cine de Tribeca, que se celebrará del 3 al 14 de junio en Nueva York, estrenará las nuevas películas protagonizadas por el actor brasileño Wagner Moura, la mexicana Yalitza Aparicio y el venezolano Edgar Ramírez, entre otras estrellas.

Moura, nominado a mejor actor en los Oscar este año por ‘The secret agent’, encabeza ‘The Last Day’, una reinterpretación de ‘Mrs. Dalloway’ dirigida por Rachel Rose, junto a las actrices Alicia Vikander y Victoria Pedretti, que interpretan a dos madres viviendo en Nueva York.

Mientras, Aparicio participa en ‘The long haul’, que sigue a Margo Martindale en el papel de una camionera «que lleva huyendo de una oscura verdad durante décadas» y se tendrá que enfrentar a sus demonios, detalla un comunicado con el cartel del festival, anunciado hoy.

Ramírez es uno de los dos personajes masculinos entre los que se divide Emilia Clarke en ‘Next Life’, película que imagina la bifurcación que se produce en la vida de una joven cuando conoce a un músico en el tren, con un universo en el que se enamora de él y otro en el que no.

Esas tres cintas participan en la sección Spotlight del festival, la más destacada, pero hay varios títulos con componente hispano en las competiciones de narrativa estadounidense e internacional.

En la primera se incluye la película puertorriqueña ‘Summer of three’, dirigida por Carlitos Ruiz Ruiz, en la que un adolescente llamado Javi vuelve a la isla después de años y conoce a dos inadaptados, Luife y Kiki, «que ponen su mundo entero al revés».

En la competición internacional se presentan la brasileña ‘Funk’, una cinta dramática protagonizada por Duda Santos y las músicas Lellê y MC Nem con el trasfondo del género funk brasileño, y ‘Summer war’, una adaptación de ‘El tercer reich’ de Roberto Bolaño protagonizada por Dan Berine y Lux Pascal.

También se incluye ‘Sad Girlz’, estrenada mundialmente en la Berlinale y dirigida por la mexicana Fernanda Tovar, que muestra la tensión entre dos amigas cuando tienen «reacciones drásticamente diferentes a una experiencia traumática en una fiesta».

En la competición de documentales, además, se presenta ‘Mexicanamerican’, ópera prima de Eddie Sanchez, que sigue el viaje de sus padres de México a Estados Unidos mezclando viejas cintas en VHS con entrevistas.

Otro documental latino, en la sección innovadora ‘Viewpoints’, es ‘Matininó’, que sigue a varias mujeres puertorriqueñas de la misma familia que conciben e interpretan viñetas cinematográficas para «navegar por pasados dolorosos».

España también cuenta con representación en la sección ‘Escape from Tribeca’, dedicada al terror o el ‘thriller’: el director Hugo Ruiz, mejor director novel de narrativa en 2023, estrena ‘Dante’, protagonizada por Chino Darín, Ester Expósito, Vicente Romero y Enrique Arce.

Asimismo, se proyectará el corto de animación español ‘Under the lake’, de Juan Carlos Mostaza. EFE

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