El fin de ‘Outlander’, otra de ‘Yellowstone’ y Kidman en ‘Scarpetta’: las series de marzo

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- Tras el estreno de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’ en febrero y antes del regreso de ‘Euphoria’, en abril, marzo podría ser un mes de transición, pero lejos de ser así, llegará el final de ‘Outlander’, la última serie derivada del universo ‘Yellowstone’ o ‘Scarpetta’, con Nicole Kidman metida a patóloga forense.

El final de ‘Outlander’ (7 de marzo – Movistar+)

El esperado final de la historia de amor de Claire (Catriona Balfe) y Jamie (San Heughan) llega con la octava temporada de una serie que superará el centenar de episodios con los diez nuevos capítulos que se podrán ver a partir del 7 de marzo.

Jamie y Claire regresan a su hogar en Frasier’s Ridge, que ha crecido mucho en su ausencia. Y nuevos secretos amenazan con separar a esta pareja, protagonista de la saga literaria de la estadounidense Diana Gabaldón, que saltó a la televisión en 2014.

‘Marshals’ Una historia de Yellowstone (2 de marzo-Skyshowtime)

Tras una serie de cinco temporadas protagonizada por Kevin Costner (como John Dutton III), primero llegaron dos precuelas -‘1883’ y ‘1923’- y ahora llega una secuela, ‘Marshals’, centrada en el personaje de Kayce Dutton, interpretado por Luke Grimes.

Tras dejar atrás el rancho Yellowstone, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals para impartir justicia en Montana. Junto a Grimes, la serie cuenta con Pete Calvin, Belle Skinner, Andrea Cruz y Miles Kittle como sus compañeros de equipo.

‘Scarpetta’ (11 marzo – Prime Video)

Nicole Kidman se mete en la piel de la patóloga forense Kay Scarpetta, el personaje protagonista de la saga literaria homónima de Patricia Cromwell, de la que se han vendido más de 120 millones de libros desde que se publicó el primero, en 1990.

Junto a Kidman, que busca desenmascarar a un asesino en serie, aparecen Jamie Lee Curtis, que interpreta a su hermana Dorothy Farinelli; Bobby Cannavale, como el detective Pete Marino; Simon Baker, como el perfilador del FBI Benton Wesley, o Ariana DeBose, como la sobrina de Kay.

‘One Piece’ (10 marzo – Netflix)

‘One Piece: Rumbo a la Grand Line’ es el título de la segunda temporada de esta serie que adapta el popular manga de Eichiro Oda, pero en acción real, protagonizada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero.

Una épica aventura pirata en la que Luffy y Los Sombreros de Paja zarpan rumbo a Grand Line, una franja de mar donde el peligro aguardan a cada paso. En el viaje en busca de un gran tesoro, se encuentra con islas extrañas y nuevos enemigos.

‘DTF St Louis’ (2 de marzo – HBO Max)

A partir del día 2, cada lunes llegará uno de los siete episodios de esta miniserie sobre un triángulo amoroso entre tres adultos que experimentan el malestar de la mediana edad y que lleva a uno de ellos a la muerte.

Una serie con un reparto lleno de rostros conocidos. Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini son los protagonistas, pero también actúan Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf o Peter Sarsgaard.

‘The Madison’ (27 marzo – Skyshowtime)

Michelle Pfeiffer y Kurt Russell protagonizan una profunda historia de amor que se enmarca en la historia de la familia Clyburn, que se trasladan de Nueva York al valle del río Madison, en el centro de Montana.

Una serie creada por Taylor Sheridan -responsable de la saga ‘Yellowstone’-, de seis episodios, que cuenta además con Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack o Matthew Fox.

‘Mujeres imperfectas’ (18 marzo – Apple TV)

Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara protagonizan esta adaptación de una novela de Araminta Hall, sobre un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas.

Un thriller de ocho episodios, de los que llegan los dos primeros el día 18 y luego uno nuevo cada miércoles, que explora la culpa y la venganza, el amor y la traición.

‘El joven Sherlock’ (4 marzo – Prime Video)

Una nueva serie del británico Guy Ritchie, un buen conocedor del universo de Sherlock Holmes tras dirigir dos largometrajes -en 2009 y 2011- sobre el detective creado por Arthur Conan Doyle.

Ahora se centra en los orígenes del detective en ‘El joven Sherlock’ en una serie de ocho episodios protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, sobrino de dos grandes actores, Ralph y Joseph Fiennes (que tiene un papel en la producción). Y cuenta además con Colin Firth, Natasha McElhone o Max Irons -hijo de Jeremy Irons-.

‘Rooster’ (9 de marzo – HBO Max)

Steve Carell encabeza el reparto de esta comedia ambientada en un campus universitario que consta de diez episodios, de los que se emitirán uno semanalmente hasta el 11 de mayo.

La serie se centra en la complicada relación de un autor de gran éxito comercial (Carell) con su hija, que es profesora universitaria (Charly Clive). Una historia que tiene detrás al productor Bill Lawrence, responsable de títulos como ‘Ted Lasso’ o ‘Terapia sin filtro’.

‘Daredevil: Born Again’ (25 marzo – Disney+)

La segunda temporada de esta serie del universo Marvel llega a Disney+ el 25 de marzo. Cuenta con ocho episodios en los que el alcalde Wilson Fisk mantiene Nueva York bajo su yugo mientras busca al enemigo público número uno: el justiciero de la Cocina del Infierno, más conocido como Daredevil.

Repite Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, un personaje que ya interpretó en una serie anterior y en películas como ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021). Junto a él, Vincent D’Onofrio como Fisk. EFE

