El FMI rebaja en cuatro décimas el crecimiento de Israel en 2026, hasta el 3,5 %

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Jerusalén, 14 abr (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en cuatro décimas su previsión de crecimiento para Israel en 2026, hasta el 3,5 %, en un contexto marcado por el impacto del conflicto en Oriente Medio iniciado el 28 de febrero, según su último informe de previsiones (WEO).

El organismo proyecta ahora que el producto interior bruto (PIB) israelí crecerá un 3,5 % en 2026, frente al 3,9 % previsto en su informe de octubre de 2025, lo que supone un recorte de cuatro décimas. Para 2027, el FMI prevé una aceleración del crecimiento hasta el 4,4 %.

El informe, que introduce un «escenario de referencia» ante la elevada incertidumbre generada por la guerra que Israel y Estados Unidos han emprendido contra Irán, advierte de que el conflicto en Oriente Medio supone un factor de riesgo relevante para la economía global al afectar a los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras.

En este contexto, el FMI explica que las perturbaciones derivadas del conflicto tenderán a moderarse hacia mediados de 2026, en línea con los precios de futuros de las materias primas, aunque subraya que la situación sigue siendo altamente incierta y que la probabilidad de escenarios más adversos «aumenta si las hostilidades se prolongan».

En cuanto al resto de variables, el organismo estima que los precios de consumo en Israel se situarán en el 2,3 % en 2026, frente al 2,2 % previsto en el informe anterior, mientras que en 2027 se moderarán al 2,1 %.

La balanza por cuenta corriente se situará en el 1,9 % del PIB en 2026, frente al 3 % estimado previamente, y subirá al 2,3 % en 2027.

Por su parte, la tasa de desempleo rondará el 3,2 % en 2026, antes de repuntar ligeramente al 3,3 % en 2027. En 2025 fue del 3 %. El FMI señala además que, pese a la resistencia mostrada por la economía global en el último año, el escenario internacional continúa condicionado por la incertidumbre geopolítica, los cambios en las condiciones financieras y la evolución de las tensiones comerciales, factores que pueden amplificar los efectos del conflicto en Oriente Medio.

En Israel, la ofensiva contra Irán está teniendo un impacto creciente en la economía, con un coste que ya se mide en decenas de miles de millones de séqueles, supone cerca del 2 % del producto interior bruto (PIB) y está contribuyendo a elevar la deuda pública del país. EFE

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