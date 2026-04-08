El francés que quedaba detenido en Venezuela por espionaje ha sido liberado, según prensa

1 minuto

París, 8 abr (EFE).- Julien Février, considerado el último francés retenido por motivos políticos en Venezuela, fue liberado esta semana tras 15 meses de detención y se encuentra de camino a Francia, según informó este miércoles el diario Libération, que cita fuentes de su entorno familiar.

Février, de 35 años y originario de Toulouse (sur de Francia), había sido arrestado en enero de 2025 en Caracas, en un momento de detenciones masivas contra opositores y extranjeros acusados de espionaje por las autoridades venezolanas.

De acuerdo con su familia, el francés permanecía recluido en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, un centro penitenciario señalado por sus duras condiciones de detención.

Según dijo a Libération su hermano, Nicolás Février, pasó «semanas particularmente difíciles» antes de su liberación el pasado lunes.

Su puesta en libertad se produce en medio de un proceso gradual de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, impulsado tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Aunque una ley de amnistía promulgada en febrero pasado permitió la salida de cientos de prisioneros, Février no había sido incluido inicialmente en esas medidas y su situación seguía generando preocupación en Francia. EFE

cat/ngp/psh