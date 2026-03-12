El gas natural sube el 6 % en la apertura y cotiza por encima de los 53 euros

1 minuto

Madrid, 12 mar (EFE).- El precio del gas natural repunta otro 6 % en la apertura de este jueves, por encima de los 53 euros, en una nueva jornada de subidas en el precio de la energía ante los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, y a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (IAE) liberará reservas de petróleo.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 8.10 horas (7.10 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se dispara el 6,15 %, hasta los 53,24 euros por megavatio hora (MWh).

El precio del gas natural sigue subiendo, en sintonía con el crudo, ante los ataques por parte de Irán a varios petroleros en el estrecho de Ormuz.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 6,06 %, hasta los 97,55 euros.

No obstante, durante la madrugada, llegó a subir con más fuerza y superó la cota de los 100 dólares el barril.

Y ello, a pesar de que en la víspera, la AIE anunciara que liberará una parte de sus reservas estratégicas. Sacará al mercado 400 millones de barriles para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, el mayor volumen hasta ahora utilizado. EFE

mtd/sgb/ma/lab