The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno canadiense ordena el fin de la huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 16 ago (EFE).- El Gobierno canadiense ordenó este sábado el fin de la huelga de auxiliares de cabina de Air Canada pocas horas después de que unos 10.000 trabajadores iniciasen un paro que obligó a suspender todos los vuelos de la principal aerolínea del país.

La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, declaró en un comunicado que ha tomado la decisión después de constatar que la disputa entre la empresa y los trabajadores «no se resolverá en la mesa negociadora» y el «enorme impacto» de la huelga en el país.

«En un año en el que las familias y empresas canadienses ya han experimentado demasiadas interrupciones e incertidumbre, este no es el momento de añadir más dificultades y alteraciones a sus vidas y a nuestra economía», añadió.

Por ello, Hajdu ha ordenado que el Consejo de Relaciones Industrial del país medie en la disputa, como había solicitado Air Canada, e imponga un «arbitraje definitivo y vinculante, y que prorrogue los términos del actual convenio colectivo hasta que el árbitro determine uno nuevo».

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, criticó la decisión del Gobierno canadiense.

«Han rechazado corregir esta histórica injusticia con legislación», afirmó el presidente de la sección sindical de CUPE en Air Canada, Wesley Lesosky.

«Ahora, cuando estamos en la mesa negociadora con una obstinada empresa, (el Gobierno) liberal está violando nuestros derechos constitucionales y le están dando a Air Canada exactamente lo que quiere: horas y horas de trabajo no remunerado de auxiliares de vuelo mal pagados, mientras la compañía obtiene beneficios extraordinarios y una remuneración ejecutiva desorbitada”, añadió Lesosky.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada iniciaron a primeras horas del sábado una huelga tras ocho meses de negociaciones con la empresa para la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge ha obligado a suspender unos 700 vuelos al día y afecta a unos 130.000 viajeros diariamente, informó la compañía aérea, la quinta mayor de Norteamérica. EFE

jcr/ygg/amg

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR