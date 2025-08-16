El Gobierno canadiense ordena el fin de la huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada

2 minutos

Toronto (Canadá), 16 ago (EFE).- El Gobierno canadiense ordenó este sábado el fin de la huelga de auxiliares de cabina de Air Canada pocas horas después de que unos 10.000 trabajadores iniciasen un paro que obligó a suspender todos los vuelos de la principal aerolínea del país.

La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, declaró en un comunicado que ha tomado la decisión después de constatar que la disputa entre la empresa y los trabajadores «no se resolverá en la mesa negociadora» y el «enorme impacto» de la huelga en el país.

«En un año en el que las familias y empresas canadienses ya han experimentado demasiadas interrupciones e incertidumbre, este no es el momento de añadir más dificultades y alteraciones a sus vidas y a nuestra economía», añadió.

Por ello, Hajdu ha ordenado que el Consejo de Relaciones Industrial del país medie en la disputa, como había solicitado Air Canada, e imponga un «arbitraje definitivo y vinculante, y que prorrogue los términos del actual convenio colectivo hasta que el árbitro determine uno nuevo».

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, criticó la decisión del Gobierno canadiense.

«Han rechazado corregir esta histórica injusticia con legislación», afirmó el presidente de la sección sindical de CUPE en Air Canada, Wesley Lesosky.

«Ahora, cuando estamos en la mesa negociadora con una obstinada empresa, (el Gobierno) liberal está violando nuestros derechos constitucionales y le están dando a Air Canada exactamente lo que quiere: horas y horas de trabajo no remunerado de auxiliares de vuelo mal pagados, mientras la compañía obtiene beneficios extraordinarios y una remuneración ejecutiva desorbitada”, añadió Lesosky.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada iniciaron a primeras horas del sábado una huelga tras ocho meses de negociaciones con la empresa para la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge ha obligado a suspender unos 700 vuelos al día y afecta a unos 130.000 viajeros diariamente, informó la compañía aérea, la quinta mayor de Norteamérica. EFE

jcr/ygg/amg

(foto)