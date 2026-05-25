El Gobierno chino niega que Trump respaldara a Takaichi durante su cumbre con Xi

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Pekín, 25 may (EFE).- El Gobierno chino negó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldara a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, frente a las críticas expresadas por el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre que ambos líderes mantuvieron a mediados de este mes en Pekín.

El diario nipón ‘Yomiuri Shinbum’ informó este domingo de que, en el marco de esa reunión, Xi apuntó directamente a Takaichi y al presidente de Taiwán, Lai Ching-te (también conocido como William Lai en inglés), como amenazas a la paz regional, e instó a Trump a no apoyarles.

Según fuentes citadas por el rotativo, el republicano replicó que la jefa del Gobierno nipón no es una líder que merezca críticas.

«El contenido de los reportes que usted menciona no se corresponde con la información de la que dispone China», aseveró este lunes en una rueda de prensa la portavoz de la Cancillería china Mao Ning, y agregó que, respecto a la reunión que mantuvieron Xi y Trump, la parte china «ya ha publicado la información correspondiente».

Las relaciones entre Pekín y Tokio se tensaron a finales del año pasado, cuando Takaichi dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército).

Los comentarios enfurecieron a las autoridades chinas, que reaccionaron pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, junto a otras represalias económicas y culturales. EFE

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