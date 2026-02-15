El Gobierno de Bolivia condena ataque contra un periodista y promete que no quedará impune

La Paz, 15 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia condenó este domingo el ataque sufrido por un periodista en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, y aseguró que el suceso, que fue denunciado por las principales asociaciones de la prensa, no quedará impune.

En un comunicado, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, manifestó «su profunda preocupación y enérgica condena» por el «grave atentado contra la vida de un periodista» en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

«Este hecho se constituye en una terrible agresión contra el trabajo de quienes conforman el gremio periodístico y representa una amenaza directa contra la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales del sistema democrático», señaló el Ministerio de Gobierno.

La institución expresó su «compromiso de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico» y consideró que cualquier acto que busque «intimidar o silenciar a los periodistas resulta inaceptable».

«No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad», indicó el ministerio.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) denunciaron este domingo en un comunicado el ataque sufrido el jueves en la madrugada por el periodista F. Jesús Z.S.

Tras cubrir un acto de campaña por las elecciones regionales en un barrio de El Alto, el informador «fue interceptado por desconocidos cuando se retiraba a su domicilio», fue secuestrado y atacado con violencia por sus agresores, quienes lo «acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante», en medio de amenazas.

El periodista recibió atención médica y el sábado formalizó una denuncia ante la Policía. EFE

