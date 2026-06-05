El gobierno de Colombia retira su propuesta de constituyente tras la derrota electoral

afp_tickers

2 minutos

El gobierno de Colombia retiró este jueves la propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna, tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial.

El saliente mandatario Gustavo Petro ha defendido fuertemente la constituyente para esquivar los bloqueos del Congreso a sus reformas sociales y económicas. La propuesta era muy criticada por la oposición, que lo acusaba de querer modificar la Constitución para permitir y buscar la reelección.

«La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones (…) no permite que el constituyente se convoque», escribió en X Petro, primer presidente izquierdista en la historia del país.

La decisión llega en plena campaña presidencial después que el delfín político de Petro, el popular senador Iván Cepeda, cayera por poco ante el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

Ambos se medirán en un balotaje el 21 de junio en el que De la Espriella tiene ventaja, según las encuestas.

El resultado «ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento (…). Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas», añadió Petro, que no puede presentarse a la reelección por ley.

La sorpresiva victoria de la ultraderecha llega en medio de la peor ola de violencia de la última década en el país y con una creciente presión fiscal debido al alto gasto del gobierno de izquierda.

Petro abandonará el cargo el 7 de agosto, tras cuatro años de mandato con alta inversión en programas sociales y el mayor aumento del salario mínimo, medidas populares entre la clase obrera.

El izquierdista prometió en campaña que no iba a modificar la Constitución de 1991, pero fue cambiando el discurso y en mayo empezó a recoger firmas.

Las reformas propuestas estaban centradas en temas sociales, económicos, ambientales y referentes a la implementación de la paz en el país, marcado por décadas de conflicto.

als/lv/mar