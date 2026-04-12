El Gobierno de Gaza acusa a Israel de «asfixiar» la entrada de harina en la Franja

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Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Gaza acusó este domingo a Israel de ahogar a la Franja palestina al reducir la entrada de ayuda humanitaria, en especial de harina, un producto del que acceden solo 200 toneladas al día de las 450 necesarias para 2,4 millones de personas.

En un comunicado, el ejecutivo gazatí de Hamás indica que en los últimos meses se ha producido una «grave disminución en la producción de pan debido a la escasez de harina», en medio de una fuerte restricción a la entrada de mercancías y ayuda humanitaria.

Israel controla el acceso de todo tipo de suministros a Gaza, y durante el verano de 2025 mantuvo un bloqueo total a la entrada de comida que llevó al norte de la Franja a una situación de hambruna.

Desde el alto el fuego firmado hace seis meses entre Israel y Hamás, se suponía que el flujo de entrada de camiones de comida iba a alcanzar el nivel estimado como adecuado por las organizaciones internacionales, de entre 500 y 600 al día.

Sin embargo, según los datos de la agencia de UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) durante el último mes -del 11 de marzo al 11 de abril- un total de 1.863 camiones de ayuda humanitaria entraron en Gaza y llegaron a su destino final dentro de la Franja, lo que supone una media de 58 camiones al día.

El Gobierno gazatí afirma que se necesitan 450 toneladas diarias de harina para alimentar a los habitantes de la Franja, pero actualmente solo entran alrededor de 200.

«Unas 30 panaderías producen alrededor de 133.000 panes diarios, de los cuales 48.000 se distribuyen de forma gratuita y 85.000 se venden a un precio subvencionado a través de 142 puntos de venta autorizados. Sin embargo, estas cantidades no cubren las necesidades reales de la población, especialmente en ausencia de apoyo internacional», dice en su nota.

El Gobierno de Gaza califica las restricciones israelíes de «política de hambruna sistemática» y pide a la comunidad internacional y a los patrocinadoras del acuerdo de alto el fuego (auspiciado por Estados Unidos) que «ejerzan una presión real e inmediata» sobre Israel para que abra completamente los cruces a Gaza y permita la entrada de trigo y harina «sin restricciones».

«La continuación de esta política constituye un crimen completo contra la humanidad y requiere una acción urgente y seria para detenerla y salvar a más de 2,4 millones de personas del peligro de hambruna», concluye. EFE

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