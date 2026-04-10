El Gobierno de Honduras proyecta un presupuesto para 2026 de 16.732,2 millones de dólares

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Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Honduras presentó este jueves ante el Parlamento un proyecto de presupuesto nacional reformulado para 2026 por un monto de 444.265,8 millones de lempiras (16.732,2 millones de dólares), lo que supone una reducción del 5,3 % respecto a la propuesta original de septiembre pasado.

El nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2026 disminuye en 24.734,2 millones de lempiras (931,5 millones de dólares) la cifra de 469.000 millones (17.663,7 millones de dólares) que había elaborado la administración de la expresidenta Xiomara Castro, que concluyó el pasado 27 de enero.

Sin embargo, el presupuesto para este año tendrá un incremento de 3,1 % respecto al del 2025, que ascendió a 430.907,8 millones de lempiras (16.229,1 millones de dólares).

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández, dijo a periodistas que esta reformulación responde a una política de «disciplina y responsabilidad fiscal», con el objetivo de contar con un presupuesto «realista y financiable» alineado con el plan de Gobierno que preside Nasry ‘Tito’ Asfura.

«Nada de esto ha sido improvisado. Esta reducción demuestra una responsabilidad clara por parte del Gobierno del presidente Nasry Asfura», afirmó el funcionario.

El 59,4 % (9.935,7 millones de dólares) del presupuesto se destinará al Gobierno central y el 40,4 % (6.796,5 millones de dólares) al sector descentralizado, detalló.

Hernández destacó que más del 70 % del proyecto se financiará con recursos nacionales provenientes de la recaudación de tributos y que las prioridades de gasto se centrarán en salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura productiva.

«El proyecto lleva un enfoque de desarrollo económico, priorizando la inversión en materia de salud, energía, infraestructura, disminuyendo el gasto corriente», explicó el funcionario.

El presupuesto nacional de 2026 debió ser aprobado entre septiembre y diciembre de 2025, lo que no fue posible debido a que el entonces presidente del Parlamento, Luis Redondo, no convocó a sesiones ordinarias desde finales de agosto.

En octubre de ese año, Redondo instaló una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada únicamente por nueve de los 128 diputados del Legislativo. EFE

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