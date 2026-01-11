El gobierno de Irán endurece la represión a protestas y pide una marcha de apoyo

El gobierno de Irán ha llevado a cabo una matanza al reprimir la protestas en el país, afirmó este domingo una oenegé, en una jornada en que las autoridades convocaron a manifestaciones en apoyo a la República Islámica y decretaron tres días de luto nacional.

Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años.

La oenegé no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Ante este cuadro, este domingo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló un llamado a las autoridades iraníes a «la máxima moderación y abstenerse de usar la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada».

De su lado, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los «mártires», incluyendo los de las fuerzas de seguridad, que murieron durante las protestas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una «marcha nacional de resistencia» para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los «criminales terroristas urbanos».

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara «dispuesto a ayudar» al pueblo.

– «Objetivos legítimos» –

En caso de un ataque militar estadounidense, «tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos», advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que «todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía».

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente Pezeshkian afirmó que «el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad».

En el terreno la movilización resiste.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

– Hospitales «abrumados» –

El apagón de internet «ya ha superado las 60 horas (…) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes», afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido «relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet».

«Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas», alertó.

Añadió que los hospitales están «abrumados», las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

– Detenciones «significativas» –

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones «significativas» de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades.

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de «completamente comprensibles», y los «disturbios», en su opinión «muy similares a los métodos de los grupos terroristas», informó la agencia de noticias Tasnim.

Teherán está casi paralizado, constató un periodista de AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y aunque algunas tiendas están abiertas, muchas otras han cerrado.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, dijo el domingo estar preparado para regresar a su país y liderar «la transición» a un gobierno democrático.

