El Gobierno de Panamá fija un precio tope a combustibles por la crisis en Medio Oriente

2 minutos

Ciudad de Panamá, 31 mar (EFE).- El Gobierno de Panamá anunció este martes la medida temporal de un precio tope a la gasolina de 91 octanos y el diésel para apoyar el transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional, tras el alza de los precios por el conflicto en el Medio Oriente.

Se fija el tope de precio por litro del diésel en 0,90 dólares y de la gasolina de 91 octanos en 0,88 dólares, lo que deja el galón en 3,40 dólares y 3,33, respectivamente, «a fin de cuidar el bolsillo de los panameños que utilizan los servicios de transporte público a nivel nacional», dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

Las gasolinas se venden en Panamá a un máximo de 1,19 dólares el litro o 4,62 el galón la de 95 octanos, a 4,32 dólares el galón la de 91 octanos y el diésel a 4,76 dólares desde el pasado 20 de marzo, cuando entraron en vigor alzas de entre 0,74 y 1,18 dólares. Este 3 de abril habrá otro ajuste y nada hace pensar que el precio bajará.

El precio tope anunciado por el Gobierno, que excluye de la medida a la gasolina de 95 octanos, «es temporal, con una vigencia que podría ser de hasta 10 meses, pudiendo suspenderse de forma anticipada si hay un mejoramiento en las condiciones del mercado global de energía», indicó el ministro de Economía.

La resolución aprobada este martes por el Gabinete (Consejo de Ministros) implica un «aporte extra de los recursos del Estado panameño de 15 millones (de dólares) mensuales (…) sin afectar el presupuesto de inversión», agregó Chapman.

El jefe de la cartera de Economía destacó que se mantiene los subsidios al Metro y al Metrobus en la capital, la tarifa eléctrica para el consumo menor a los 300 kilovatios hora, y al tanque del gas de cocina de 25 libras.

Dijo que se agrega un apoyo o subsidio a las embarcaciones de pesca artesanal «para hacer todo lo posible en que no se afecte el precio de los productos del mar», sin más precisiones.

Chapman afirmó por otra parte que «todas las entidades del Estado deberán aplicar medidas de ahorro de combustible institucional», y que el Ejecutivo promoverán herramientas adicionales de eficiencia, como los son documentos digitales, reuniones virtuales y movilización en grupo. EFE

fa/gf/sbb