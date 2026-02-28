El Gobierno de Perú declara en emergencia Lima y Callao frente auge de criminalidad

2 minutos

Lima, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Perú declaró en emergencia por 30 días en Lima y la provincia portuaria vecina del Callao para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia común, informaron este sábado fuentes oficiales.

El Gobierno de transición del izquierdista José María Balcázar tomó esta medida que ya había sido decretada en octubre de 2025 por el Ejecutivo del derechista José Jerí y que el nuevo mandatario no había prorrogado desde que juró el cargo el 18 de febrero, por lo que venció la semana pasada.

El estado de emergencia fue oficializado mediante un decreto supremo publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

«Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, la PNP determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos», indica la norma.

Asimismo, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exigió este jueves al nuevo Gobierno de Perú que vuelva a declarar en estado de emergencia a la capital del país puesto que dicho instrumento legal «permite fortalecer la acción operativa de las fuerzas del orden», según aseguró.

«Le exijo al Gobierno central, como alcalde metropolitano de Lima, que implemente nuevamente el estado de emergencia. La seguridad ciudadana se tiene que combatir desde distintos frentes», manifestó el alcalde, del partido ultraconservador Renovación Popular, en un comunicado difundido por la municipalidad.EFE

pbc/gad