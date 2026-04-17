El Gobierno de Perú transfiere fondos a 22 distritos ante emergencias por lluvias intensas

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Lima, 17 abril (EFE).- El Gobierno peruano autorizó este viernes transferir 2,2 millones de soles (640.000 dólares) a 22 municipalidades para financiar obras de prevención y atención de daños por las lluvias intensas de las últimas semanas y otros desastres naturales, ante la alerta de un nuevo fenómeno de El Niño costero en los próximos meses.

Un decreto publicado en el diario oficial El Peruano detalló que los recursos servirán para financiar 22 intervenciones priorizadas en la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes), a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La norma firmada por el presidente interino, José María Balcázar, y los ministros de Defensa, Carlos Díaz; y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; establece que los recursos transferidos no pueden ser destinados a fines distintos a los previstos.

La transferencia de fondos a los 22 gobiernos locales se realiza en coincidencia con un informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), que precisó este viernes que se mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta la fecha, y los pronósticos climáticos internacionales para la región.

«Esto debido a que es más probable que El Niño costero continúe hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año», indicó el Enfen.

El pronóstico para los meses de abril a junio indica lluvias desde normales a superiores en la costa norte, principalmente en abril, agregó la fuente.

No obstante, al encontrarse en el término del periodo de lluvias, se prevén sólo episodios localizados, con temperaturas por encima de lo normal en toda la costa.

En cuanto a los recursos pesqueros, se prevé que en las próximas semanas la anchoveta del norte-centro presente una distribución principalmente dentro de las 30 millas de la costa y que el bonito continúe disponible a lo largo del litoral.

El fenómeno de El Niño Calentamiento implica un calentamiento atípico de la temperatura de la superficie marina que conlleva lluvias torrenciales en zonas costeras donde habitualmente las precipitaciones son mínimas, lo que genera desbordes de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones. EFE

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