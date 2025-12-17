El Gobierno de Portugal aprueba la subida del salario mínimo a 920 euros en 2026

Lisboa, 17 dic (EFE).- El Gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, aprobó este miércoles una subida mensual de 50 euros del salario mínimo en el país, para que ascienda a 920 euros a partir del 1 de enero de 2026.

El ministro de Presidencia luso, António Leitão Amaro, informó en una rueda de prensa en Sintra (área metropolitana de Lisboa) de que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros, en línea con lo que fue acordado en 2024 con los agentes sociales, con aumentos anuales de 50 euros programados hasta 2028.

«Hoy deliberamos sobre la fijación del salario mínimo. Es un aumento significativo y recuerdo que en estos Gobiernos de Luís Montenegro como primer ministro, en un año y medio, el salario mínimo ha subido 100 euros», señaló Leitão Amaro.

Asimismo, defendió que la medida se enmarca en una «política de aumento de la renta de los portugueses sostenida por un momento único de la economía nacional».

En esa línea, recalcó que Portugal crece por encima de la media europea y que esta fue reconocida como ‘Economía del Año’ en 2025 por la revista británica The Economist.

La subida del salario mínimo a 920 euros está incluida en los Presupuestos del Estado para 2026, aprobados el pasado 27 de noviembre por el Parlamento portugués con la abstención del Partido Socialista (PS).

El Consejo de Ministros también dio luz verde este miércoles una serie de medidas destinadas a la promoción de la cultura en Portugal, entre ellas un nuevo régimen de mecenazgo cultural que aumenta los incentivos fiscales a aquellas empresas que apoyen proyectos del sector. EFE

