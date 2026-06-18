El Gobierno de Portugal aprueba un aumento del 5 % de los efectivos de las Fuerzas Armadas

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Lisboa, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó este jueves incrementar en un 5 % el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para lograr llegar a una cifra alrededor de los 31.000, que supondrá un gasto de más de 150 millones de euros.

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en el que se aprobó esta medida en vistas a reforzar la capacidad de defensa del país y «dar un impulso adicional al objetivo de reforzar la capacidad y aumentar el número de efectivos».

Esta medida contempla la contratación de nuevos agentes para los próximos tres años, detalló el responsable político, que no dio más detalles sobre la medida.

«De este modo, reforzamos el reclutamiento y también la progresión en las carreras profesionales, con el fin de poder incorporar personal y dar respuesta a las nuevas exigencias operativas», aseguró.

El Gobierno también aprobó hoy medidas en el ámbito de lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, que llegarán al Parlamento para ser debatidas a finales de verano, adelantó Leitão Amaro. EFE

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