El Gobierno de Portugal busca reforzar la producción de energía renovable y el autoconsumo

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Lisboa, 19 mar (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal aprobó este jueves una batería de medidas para reforzar la producción de energía renovable e impulsar el autoconsumo para contener el impacto de la guerra en Oriente Medio.

El ministro de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, António Leitao Amaro, indicó en una rueda de prensa que se trata de «medidas estructurales» aprobadas en el Consejo de Ministros que sirven para garantizar la seguridad energética.

«La idea es que el país produzca y consuma más energías renovables propias y endógenas, y que el Estado combata y pueda intervenir con mecanismos en el mercado los abusos y subidas de precios extremas», explicó el ministro.

En este sentido, el Gobierno dio luz verde, entre otros, a la simplificación de la concesión de licencias para instalaciones de producción de energía renovable, mientras que eximirá de la necesidad de obtener una autorización previa para consumo propio de hasta 800 kW.

Como ya anunció el miércoles en el Parlamento el primer ministro, Luís Montenegro, el Gabinete dio el visto bueno a un incremento de 10 euros en la ayuda para el pago de la factura del gas a familias vulnerables y un descuento adicional en forma de reembolso de 10 céntimos por litro a empresas de transporte de pasajeros y mercancías.

El Ejecutivo también aprobó un mecanismo para poder intervenir el mercado en caso de ser declarada la situación de crisis energética y que los precios se incrementen más de un 70 %, según las directrices europeas, indicó Leitao Amaro.

De darse esa posibilidad, el Gobierno podrá intervenir el mercado para limitar los precios incluso por debajo del coste y aplicar medidas de apoyo a familias y empresas, aunque el ministro no dio más detalles de en qué consistirían. EFE

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