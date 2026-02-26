El Gobierno de Sudáfrica identifica más de 4.300 trabajadores «fantasma» en su plantilla

Nairobi, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica identificó 4.323 trabajadores «fantasma» en su plantilla tras realizar una exhaustiva auditoría para combatir el fraude en las instituciones públicas y controlar el gasto público, informó el Tesoro Nacional del país.

Las autoridades subrayaron que los pagos fraudulentos a personal inexistente incluyen casos de números de identidad duplicados, salarios pagados a personas fallecidas y datos bancarios irregulares, lo que le cuesta al Estado millones de euros al año, según recogieron este jueves medios locales.

Para abordar esta situación, los empleados que no puedan verificar su identidad de forma física podrán ver retenido su sueldo mientras se realiza una investigación.

«Se está llevando a cabo un proceso de verificación y a los empleados que no puedan verificarse físicamente se les retendrá el salario y se les suspenderá su situación laboral», afirmó el ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, ante el Parlamento este miércoles durante la presentación de los presupuestos generales del Estado.

El Tesoro está comprobando los registros de las nóminas con los datos fiscales del Servicio de Impuestos de Sudáfrica, los registros de identidad y biométricos del Departamento del Interior, y la información bancaria disponible para detectar anomalías.

Además, el Gobierno también está implementando un programa de jubilación anticipada para reducir su plantilla y generar ahorros.

Ya se aprobaron 7.687 solicitudes en la primera fase de ese programa, que generará un ahorro de 2.600 millones de rands (unos 138 millones de euros) en el actual ejercicio fiscal.

Esta investigación forma parte de los esfuerzos del Gobierno sudafricano para lidiar con los trabajadores «fantasma», un problema que considera un desafío nacional que infla la masa salarial pública, agota los recursos y socava la confianza de la población. EFE

