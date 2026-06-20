El Gobierno de Venezuela pide que los refugiados sean acogidos y aboga por su dignidad

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Caracas, 20 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela instó este sábado a acoger a los refugiados de todo el mundo y defendió su derecho a la dignidad y el respeto, en el marco del Día Mundial de los Refugiados que se conmemora el 20 de junio de cada año.

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, lamentó que los refugiados se vean forzados a abandonar sus hogares y tierras debido a circunstancias que no eligieron, como guerras, violencia, persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos, catástrofes, entre otras.

«Hoy, en el Día Mundial de los Refugiados, Venezuela se une al clamor global por el respeto y la dignidad de todos los refugiados del mundo, instando a que sean acogidos con la humanidad y bondad que merecemos todos y todas», concluyó Gil.

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 6.963.782 de venezolanos han pedido refugio, migrado o solicitado asilo en países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a su última actualización de mayo de 2026, que toma los datos que proporcionan los Gobiernos de los países de acogida.

La oposición liderada por María Corina Machado culpa al Gobierno de Venezuela de propiciar una migración masiva desde hace años, debido a los problemas derivados de la crisis económica y los servicios públicos, mientras que el chavismo lo niega y ha invitado a los connacionales a regresar al país.

En enero del año pasado, Caracas y Washington suscribieron un acuerdo de migración que ha propiciado el regreso de venezolanos en vuelos de repatriación gestionados por el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria. EFE

rbc/gad