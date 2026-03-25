El Gobierno español apoya al pueblo cubano y su derecho a decidir su futuro por sí solo

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Madrid, 25 mar (EFE).- España estará siempre al lado del pueblo cubano para garantizar su bienestar y la ayuda de emergencia que necesita, y defendiendo que sean «solo» los cubanos «y solo ellos» los que decidan su futuro, aseguró este miércoles el ministro Asuntos exteriores, José Manuel Albares.

Desde España, explicó el ministro, se han enviado dos paquetes de ayuda humanitaria urgente «y habrá tantos como sea necesario», incidió en una sesión parlamentaria.

Albares detalló que uno tiene un valor de un millón de euros (1,16 millones de dólares) en alimentos y material sanitario y otro de 360.000 euros (418.000 dólares) en alimentos y placas solares.

Aparte, el ministro indicó que el Ejecutivo español va a seguir oponiéndose al embargo norteamericano de la isla en todos los foros internacionales, liderando en la Unión Europea la posición en contra del bloqueo y trabajando para que la ayuda humanitaria de la UE se dirija «a esta situación inaceptable» que están viviendo los cubanos.

El jefe de la diplomacia española contestó así en el Congreso una pregunta del diputado vasco Jon Iñarritu (EH Bildu, izquierda radical independentista) sobre medidas concretas para ayudar al pueblo cubano en la crisis que sufre por «el bloqueo ilegal» de Estados Unidos.

La situación se ha deteriorado los últimos meses por una grave crisis energética, que empeoró con la operación militar estadounidense de primeros de año de EE.UU. en Venezuela, principal proveedor de petróleo de la Cuba, y la amenaza de Washington de imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo al país caribeño. EFE

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