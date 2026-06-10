El Gobierno francés expresa «deseo» de que España ratifique tratado de amistad con Francia

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París, 10 jun (EFE).- El Gobierno francés expresó este miércoles su «deseo más sincero» de que España ratifique el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, que se vota hoy en la comisión de Asuntos Exteriores de Congreso de los Diputados, ya que consagra las relaciones «excepcionales» entre ambos países y permitirá «avances reales».

El Tratado entre España y Francia, firmado en enero de 2023 en Barcelona «consagra los lazos excepcionales entre Francia y España» y «es un texto a la altura de nuestra relación», declaró hoy a EFE la ministra delegada encargada de la Francofonía, las Alianzas Internacionales y los Franceses, Eléonore Caroit.

«Su ratificación permitiría avances reales: coordinación europea, interconexiones energéticas, o lucha común contra el terrorismo y el narcotráfico», añadió Caroit en una declaración desde Dubai, donde se encuentra en viaje oficial.

Por esos motivos, añadió, «que sea ratificado es, naturalmente, mi deseo más sincero».

Por parte de Francia, el tratado fue adoptado por la Asamblea Nacional el 20 de marzo de 2025.

Desde el Parlamento francés, la diputada de los franceses en España, la también macronista Nathalie Coggia, subrayó en una carta abierta que «no es un mero texto simbólico más. Constituye una etapa fundamental en la relación entre dos países que comparten una historia, una geografía, unos valores y un destino dentro de Europa».

Francia solo ha firmado otros cuatro tratados de amistad, con Alemania (1963), Italia (2021), Polonia (2025) y Portugal (2025), «lo que refleja su carácter singular y su importancia», subrayó Coggia.

«Este tratado es útil, necesario y portador de futuro. Merece ser ratificado», remarcó la diputada, ya que «en un mundo marcado por las tensiones internacionales, las crisis energéticas y frente a los desafíos que afrontan nuestras democracias, reforzar la asociación franco-española no es un lujo; es una necesidad».

Varias asociaciones de la sociedad civil francesa también han lanzado esta semana un llamamiento a favor de su ratificación.

Diálogo, Asociación de amistad hispanofrancesa, con sede en Madrid, y Diálogo France, con sede en París, expresaron en un comunicado conjunto su «preocupación» ante la eventualidad de que no sea ratificado un tratado que «constituye un instrumento de interés estratégico para España, Francia y el conjunto de la Unión Europea».

«Las relaciones entre España y Francia forman parte de un patrimonio político, económico, social y cultural que trasciende los ciclos electorales y las legítimas diferencias partidistas», afirmaron Diálogo y Diálogo France en su declaración conjunta.

Un llamamiento a su ratificación al que se sumó la Sociedad Francesa de Hispanistas e Ibero-Americanistas (SoFHIA) al considerar que «la ratificación del tratado significa claramente un refuerzo de los intereses de ambos países en el marco europeo e internacional y un beneficio para las ciudadanías española y francesa».

La votación se llevará a cabo hoy en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja después de que el 14 de mayo de 2025 el tratado fuera rechazado en el pleno del Congreso con el «no» del PP, en desacuerdo con un artículo del convenio que permitiría que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro país.

El Tratado de Barcelona establece, entre otras cosas, la creación de un Consejo franco-español de Defensa y Seguridad y grupos de trabajo sobre cuestiones migratorias e Interior.

En economía e infraestructuras, refuerza las interconexiones energéticas, de transporte y telecomunicaciones, e incluye el impulso a proyectos como H2Med (el primer gran corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea) entre Barcelona y Marsella.

Además, ambos países se comprometen a consultarse antes de grandes decisiones europeas y a fomentar el intercambio cultural y educativo. EFE

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