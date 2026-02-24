El Gobierno iraní advierte a los universitarios contra la quema de banderas del país

Teherán, 24 feb (EFE).- El Gobierno iraní advirtió este martes a los universitarios contra la quema de banderas de la República Islámica en las protestas que sacuden desde hace tres días las universidades del país persa.

“El estudiante es un elemento activo y joven que tiene derecho a protestar”, dijo en una rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani.

“Pero todos debemos respetar las líneas rojas: lo sagrado y la bandera son dos líneas rojas para todos nosotros, que no deben cruzarse ni siquiera en momentos de enojo”, advirtió.

Mohajerani hacía así referencia a la quema de banderas de la República Islámica ayer en varias universidades de Teherán, en la que fue la tercera jornada de protestas en centros estudiantiles en tres urbes del país.

La quema de banderas de Estados Unidos e Israel es tradicional en las movilizaciones estatales iraníes y ahora parece que los universitarios se hacen eco de esa manera de protestar y han pasado a prender fuego a símbolos de la República Islámica.

Además de quemar enseñas del país, se gritaron consignas como “Muerte a Jameneí”, “Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán”, “Luchamos, morimos, recuperaremos Irán” o “Yavid sah” (viva el sah).

Al mismo tiempo se han producido contraprotestas en varias universidades lideradas por basijis -milicianos islámicos- en favor de la República Islámica, con choques limitados entre ambos bandos. La portavoz del Gobierno llamó también al diálogo con los estudiantes y dijo que desde las instituciones estatales “comprenden” el enojo de los jóvenes.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes se echaron a las calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Estas protestas se reanudan en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear. EFE

