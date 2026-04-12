El Gobierno irlandés se reúne de emergencia tras 6 días de protestas por precio de energía

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Londres, 12 abr (EFE).- El Gobierno irlandés convocó este domingo una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para abordar posibles medidas que pongan fin a seis días de protestas por los precios del combustible, que han bloqueado refinerías y carreteras en el país.

El Ejecutivo de coalición encabezado por el centrista Michéal Martin se reunirá previsiblemente esta tarde para debatir un posible paquete de ayudas multimillonarias a los transportistas, los agricultores y el sector pesquero con el objetivo de rebajar las tensiones y las protestas sobre el coste de la energía, que se han extendido por todo el país.

De acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, entre las medidas que estudia Dublín se encuentra un apoyo directo a las empresas de transporte similar al que se implementó durante la pandemia de la covid-19; mejoras en las líneas de crédito y la liquidez para agricultores y sector pesquero, así como reducciones en los impuestos sobre combustibles y el petróleo.

Las protestas, principalmente lideradas por transportistas y agricultores, iniciaron el martes con convoyes de vehículos, incluidos tractores, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su descontento por la subida de los precios del combustible, causados por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Esta semana, el Gobierno irlandés llegó a desplegar efectivos del Ejército para desbloquear las carreteras e instalaciones energéticas cerradas por los vehículos de los manifestantes y advirtió que, de continuar las protestas, podría verse obligado a rechazar la entrada de petróleo.

La asociación petrolera irlandesa Fuels For Ireland aseveró que más de un tercio de las 1.500 gasolineras del país estaban sin combustible por los bloqueos en las carreteras y su director ejecutivo, Kevin McPartlan, vaticinó que podría tardar hasta 10 días el restablecimiento por completo de la red nacional.

Si bien durante la pasada madrugada todavía se han sucedido diversas protestas en las principales ciudades del país, como Dublín, Galway, Cork o Limerick, la Policía irlandesa (Garda) había logrado desmantelar gran parte de los bloqueos a lo largo de la mañana del domingo.

En medio de la crisis, Mary Lou McDonald, líder del izquierdista Sinn Féin, principal fuerza de la oposición y antiguo brazo político del IRA, dijo que presentará una moción de censura contra el Gobierno la próxima semana por la «desastrosa» gestión de las protestas del combustible, y aseguró que de la reunión de este domingo solo saldrán medidas «a medias». EFE

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