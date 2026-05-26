El Gobierno reconoce que hay un fallecido en enfrentamientos del fin de semana en Bolivia

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La Paz, 25 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia reconoció este lunes que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país por sectores que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

El vocero presidencial José Luis Gálvez, ofreció una disculpa por una primera versión que dio el sábado en la noche en la que señaló que no había fallecidos ante, según dijo, «noticias falsas» que estaban circulando tras el fracaso de la operación del «corredor humanitario» para el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos.

«Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar», dijo Gálvez a los medios. EFE

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