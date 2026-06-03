El gobierno Trump abandona su plan para indemnizar a sus aliados mediante un millonario fondo

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El Departamento de Justicia estadounidense abandonó el martes un plan para crear un programa de compensación de 1.800 millones de dólares, que había sido criticado como un mecanismo discrecional para favorecer a los aliados del presidente Donald Trump.

«No vamos a seguir adelante con el fondo», declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, durante su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes.

Este giro supone un revés para una de las iniciativas más controvertidas del segundo mandato de Trump, que había suscitado críticas de demócratas, expertos legales y numerosos republicanos en el Congreso.

Una jueza federal ya había bloqueado temporalmente a la Casa Blanca para impedir que avanzara con el llamado fondo contra la «politización de la justicia», diseñado para compensar a personas a quienes sufrieron persecución judicial (‘lawfare’) durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La jueza federal Leonie Brinkema, de Alexandria, prohibió al gobierno tomar nuevas medidas para crear u operar el fondo antes de una audiencia judicial prevista para el 12 de junio.

El fondo fue creado como parte de un acuerdo en la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Sus opositores señalaron que el fondo no tenía una base legal clara, apenas contaba con supervisión pública y podía utilizarse para recompensar a aliados, incluidos condenados por delitos relacionados con el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

El fondo se había vuelto políticamente divisivo incluso entre algunos republicanos.

Los líderes republicanos del Senado pospusieron la votación de un importante proyecto de ley de financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en parte debido a la preocupación de que el fondo pudiera permitir que los procesados del 6 de enero recibieran dinero de los contribuyentes.

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