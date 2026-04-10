El Golfo de Guayaquil, campo de batalla de narcotraficantes para sacar droga desde Ecuador

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 abr (EFE).- El Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico suramericano, se ha convertido en una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada de Ecuador con destino a Europa y Estados Unidos.

La densa vegetación y las zonas de difícil acceso de las islas permiten a estas bandas camuflarse y ocultar la droga, principalmente cocaína, bajo tierra o en campamentos improvisados, para luego introducirla en los cascos de los buques o subirla a las embarcaciones mientras se dirigen al mar, con el fin de evadir los controles portuarios, especialmente en Guayaquil, cuyas terminales concentran el 85 % de la carga nacional.

«El encaletamiento (de droga) que hay en los islotes, en las islas del golfo, es sumamente preocupante», dijo a EFE un miembro del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía, quienes frecuentemente hacen patrullajes fluviales para intentar desarticular a estos grupos y evitar la contaminación.

La unidad tiene 20 buzos que constantemente verifican la parte inferior de los buques que van a salir principalmente a Estados Unidos y a Europa, y otro personal que revisa el interior de las embarcaciones y también los contenedores, especialmente tras alertas internacionales o de inteligencia.

En un operativo en el que EFE estuvo presente, los agentes inspeccionaron varias áreas donde creen que pueden ocultarse los grupos delictivos y donde ya han encontrado toneladas de droga y armas.

También revisaron lanchas con actitud sospechosa o sectores cercanos a camaroneras, que en ocasiones son extorsionadas por los grupos criminales a cambio de dinero o espacios para esconder la sustancia y pasar desapercibidos.

Poblaciones extorsionadas

La Armada realiza operaciones similares en la zona. El 13 de febrero, militares destruyeron un «centro de operaciones» presuntamente utilizado por narcotraficantes en la isla Puná, la más grande del golfo, ubicado justo frente al puerto de Posorja, lo que, según la institución, les permitía «mantener vigilancia permanente sobre el área».

En enero decomisaron cuatro lanchas utilizadas para introducir droga en buques mercantes que tenían como destino Europa, en las que también había 2.500 balas, granadas, ocho motores fuera de borda, equipos de comunicación y armas.

Organizaciones criminales como Los Lobos, Los Lagartos, Los Tiguerones y Los Choneros, entre otros, estarían disputándose la zona, quienes reclutan y amenazan a habitantes de islas cercanas o a pescadores, para navegar o esconderse de mejor manera, de acuerdo a fuentes policiales.

Bajo la mirada de la UE

La actividad de los narcotraficantes en el golfo es conocida incluso por la Unión Europa (UE), que en enero inauguró junto a autoridades ecuatorianas un centro en Guayaquil para fortalecer la inteligencia marítima y portuaria para capturar a estas estructuras.

Sin embargo, la mayor parte de la droga se introduce en tierra, según la Policía, ya sea en los lugares de origen de los productos de exportación, rumbo al puerto o en los patios donde permanecen los contenedores antes de ser embarcados.

El pasado sábado, personal del GEMA detuvo a diez hombres con casi una tonelada de cocaína en uno de los puertos de Guayaquil. Seis de ellos estaban dentro del contenedor y al menos dos eran trabajadores de la terminal portuaria.

En 2025, 31,4 toneladas de droga fueron incautadas en puertos, 27,4 de ellas en los de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, según cifras de la Policía.

En total, Ecuador decomisa unas 300 toneladas de drogas al año, lo que le hace el tercer país con mayores incautaciones del mundo, al volverse un punto clave del tráfico mundial de cocaína, donde las bandas criminales han desatado la peor crisis de violencia de su historia. EFE

cbs/fgg/gad

(foto) (video)