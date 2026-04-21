El gremio de restaurantes preocupado por efectos de anunciado toque de queda en Ecuador

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Quito, 21 abr (EFE).- La Confederación de Restaurantes de Ecuador (Corec) expresó este martes su preocupación por los efectos que puede tener el anunciado toque de queda nocturno, para combatir el crimen, que regirá entre el 3 y 18 de mayo próximo en nueve provincias y cuatro cantones del país andino.

Tras reconocer la importancia de las acciones orientadas a mejorar la seguridad, apuntó que estas medidas, aplicadas de forma recurrente, generan «un impacto directo en la economía local, especialmente en sectores como la gastronomía, el turismo y los servicios».

En la segunda quincena de marzo ya se aplicó la misma medida en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En mayo próximo, se replicará en esas provincias, a las que se sumarán las de Pichincha, cuya capital es Quito, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas, fronterizas con Colombia.

También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

La Corec subraya que la seguridad «no puede construirse a costa de paralizar la economía» y aseveró que el sector ya evidenció en marzo una caída en ventas, «producto de restricciones similares, sin que se hayan presentado resultados claros sobre su efectividad».

Subrayó que ahora «nuevamente se limita la actividad en un mes clave como mayo, con el Día de la Madre, varios conciertos y eventos programados».

La Corec se mostró preocupada porque se «prioricen indicadores como las exportaciones para mostrar un país en recuperación, mientras se subestima la economía interna».

Formuló un llamamiento al Gobierno del empresario Daniel Noboa, a evaluar alternativas que garanticen la seguridad «sin restringir desproporcionadamente el libre tránsito y el derecho al trabajo».

El pronunciamiento de la Corec se suma al de otros gremios que, tras el anuncio del nuevo toque de queda nocturno, pidieron el lunes al Gobierno que contemple excepciones «claras y operativas» que permitan sostener la actividad productiva.

«No hay garantías de que estas medidas no se vuelvan recurrentes, y así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva», dijo José Camposano, presidente ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador.

José Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, dijo que la medida que ya rigió entre el 15 y 30 de marzo pasado, tuvo «graves impactos» para el sector, como reducción del 32 % en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecible y cancelación de contratos internacionales».

El toque de queda se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente en territorios con altos índices de violencia y que son clave en la ruta de narcotráfico.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como «terroristas». EFE

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